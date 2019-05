A Rainha Louca: fatores genéticos e ambientais do surto

Quem está acompanhando o seriado Game of Thrones pôde conferir o suposto surto da personagem Deanerys que após ter vencido a batalha para conquistar o reino, deu continuidade ao massacre, envolvendo inocentes e todos que estavam à sua frente. Essa atitude era o desejo de seu pai, conhecido no seriado como Rei Louco.

O estado de paranoia do Rei Louco (pai de Daenerys) iniciou após ele ficar com ciúmes de seu conselheiro (Tywin Lannister) que se mostrava muito mais inteligente e todos consideravam que Tywin comandava o Trono e não ele.

Analisando psicologicamente esses personagens da série, a psicologia mostra que apenas podemos ter medo de algo que consideramos, mesmo que inconscientemente, possível de acontecer. Um dos maiores medos da personagem Daenerys era seguir os passos de seus pais, porém, após perdas de pessoas que ela amava, o fato dela não se sentir amada pelo povo e a insegurança de que estavam tramando contra ela, foi engatilhada herança genética da loucura. Mas isso é possível?

Hoje, entendemos que a saúde mental é o resultado da interação entre a genética e o ambiente. Muitas pesquisas mostram que uma pessoa tem mais predisposição para determinada doença mental se ela tiver histórico desta doença em sua família biológica. As predisposições hereditárias não são determinantes, ou seja, alguém que tem um familiar com uma doença mental, não necessariamente vai ter determinada doença, porém a pessoa é mais suscetível. Nesse momento entram os fatores culturais que podem facilitar esse “gatilho” ou servirem como fatores de proteção.

Estudos mostram que doenças como esquizofrenia, TDAH, transtorno bipolar do humor, depressão e dependência química apresentam carga genética e padrões biológicos similares. Na esquizofrenia, por exemplo, a cada cinco pessoas, quatro apresentam herança genética, como afirma uma pesquisa da Universidade de Copenhague de 2017.

Assim como o seu pai, o “Rei Louco”, Daenerys desenvolve sua paranoia e angústia aos poucos até o ponto em que o surto e descontrole se apoderam dela. Situações estressantes de perda, de traumas, de transformação, podem desestruturar mais facilmente uma mente que já é suscetível ao adoecimento.

Dessa maneira, a ficção ajuda a levantar essa questão, porque a saúde mental é fundamental para que todo o resto do corpo funcione bem. Para a psicologia, os fatores ambientais são decisivos. Por isso, é necessário se manter em um meio saudável e procurar um psicólogo ou psiquiatra sempre que traumas ou questões estiverem causando problemas no funcionamento global, para que a vida de pessoas com esses sintomas não passem por distúrbios semelhantes aos da personagem de GOT.





Joaquim Moura é psicólogo e diretor da Clínica Fênix Bahia

Opiniões e conceitos expressos nos artigos são de responsabilidade dos autores