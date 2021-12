A Refestança de Gilberto Gil e Rita Lee chega às plataformas digitais

Gilberto Gil e Rita Lee (Foto; Divulgação)

Lançado em 1977 e baseado no repertório da turnê Refestança, que percorreu o Brasil, o disco ao vivo que reuniu Rita Lee e Gilberto Gil finalmente chega às plataformas digitais, 44 anos depois. Gil já havia lançado os discos Refazenda, em 1975, e Refavela, no início de 1977, e definiu assim o trabalho com a paulistana: “Refestança é um lugar. Em que se cantando dá. Em que se dançando dá. Em que se plantando… só bananeira”. Eu tive oportunidade de assistir esse show no Ginásio Antonio Balbino, o Balbininho, que ficava anexo à antiga Fonte Nova e foi demolido com a construção da nova arena.

O repertório é bastante eclético e reúne a música que deu nome ao show e ao disco Refestança, parceria da dupla, além de sucessos de cada um deles, como Ovelha Negra, Back in Bahia e Jiló, que Rita fez em homenagem a Gil, seu compadre e amigo desde os tempos da Tropicália. Em 1967, Rita e Os Mutantes acompanharam Gil no Festival da Canção, com a bela Domingo no Parque. O álbum pode ser ouvido através do link https://umusicbrazil.lnk.to/Refestanca.

Carlinhos Brown e Mila Franco: presente de Natal para as crianças

Carlinhos Brown e Mila Franco (Cosca -Divulgação)

A turma do Paxuá e Paramim, projeto infantil do cantor, compositor e multi-instrumentista Carlinhos Brown, está preparando um presente de Natal. Trata-se do clipe inédito de animação com uma canção natalina, intitulada Natal do Bem, dueto entre Brown e a cantora e compositora Milla Franco, que será lançado no dia 21.

Voltado para toda família, o clipe poderá ser conferido no canal do YouTube e nas redes do projeto: www.youtube. com/c/PaxuáeParamim. Para Carlinhos Brown, tudo que envolve Paxuá e Paramim é sempre muito especial: “Desenvolvo trabalhos voltados para o público infantil há mais de 40 anos, e é sempre um prazer criar e lançar novidades do Paxuá e Paramim”. “Estou muito feliz e espero que todos fiquem também”, fala Milla Franco.

Iza interage com três músicos baianos em clipe

Músicos baianos que gravaram com Iza (Foto: Felipe Feijão)

O cantor Rafael Porrada e os percussionistas Nanny Santos e Leo Oliveira lançam amanhã o videoclipe da música Na Atividade, com a participação de Iza, para a marca Devassa, que reverencia a pulsante criatividade dos guetos brasileiros. A música, produzida pelos hitmakers Pablo Bispo e Sérgio Santos, flerta com o afrobeat, pagodão baiano, rap e o funk.

Na próxima segunda, Rafael Porrada ocupa o intervalo do programa The Voice Brasil para cantar em rede nacional a música pela primeira vez. Rafael já compôs hits para Léo Santana e grupo Paragolé; Leo Oliveira foi músico acompanhante do Denny Denan, atual vocalista da Timbalada; e a percussionista Nanny Santos já desfilou no Cortejo Afro, tradicional bloco do Carnaval de Salvador.

Alberto Pita dirige desfile do instituo Oyá

O Instituto Oyá lança sua coleção de moda, sábado (18), às 16h, no Museu de Arte Moderna da Bahia. A coleção foi criada por alunos do curso de moda, na sede do Instituto, em Pirajá. O desfile tem direção criativa de Alberto Pita e curadoria de Giovanni Bianco.

TUM-TUM-TUM*

1. Hoje vai dar Praia é o nome da nova música que o cantor Lincoln gravou com a participação de Leo Santana, com quem divide os vocais. Esse encontro resultou num clipe gravado na Praia de Busca Vida e que será lançado amanhã, no canal de Lincoln no YouTube e em todas as plataformas digitais. “É uma satisfação imensa poder receber o GG neste projeto! A música é chiclete acho que vai ficar na cabeça da galera mesmo”, diz Lincoln, bastante animado.

2. O cantor e compositor Lucas, 25 anos, lança amanhã o single Deu Liga (Samir Trindade / Marco Lima / Ed Nobre) em todas as plataformas digitais. Já o clipe será lançado no canal do YouTube do artista no dia 21. Fã da axé music, da qual levanta a bandeira, Lucas nasceu e cresceu em Ondina, o que contribuiu para a sua conexão com o Carnaval, já que o bairro integra o circuito da festa em Salvador.

3. Acontece hoje, em Salvador, o lançamento do Verão 2022 do Grupo TOCA, das casas de shows Toca do Morcego e Boate Pulsar, localizadas em Morro de São Paulo e Cairu. O evento para convidados e imprensa será realizado no restaurante O Porco, localizado na Pituba, às 19h. Entre as atrações confirmadas estão MC Kekel e DJ Gabriel Boni.