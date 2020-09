A retomada do turismo na Chapada Diamantina e o rigor em torno dela

O Parque da Chapada Diamantina está fechado há mais de seis meses. Dos seis municípios que fazem parte do território, apenas Mucugê está aberto para turistas.

Considerada a capital turística do local, Lençóis vai reabrir a partir desta quinta-feira (1º). A polêmica: para entrar na cidade, o turista terá que apresentar teste negativo para covid-19 ou comprovar que já pegou a doença e está imune.

Em Palmeiras, município ao qual pertence o Vale do Capão, o decreto que proíbe o turismo vence no próximo dia 4. A prefeitura convocou os moradores do Capão para negociar a reabertura. No entanto, a comunidade quer adiar essa retomada para novembro.

Nesse podcast, abordamos tudo sobre a retomada do turismo na Chapada: quais os protocolos, previsões de reabertura e trilhas que estão proibidas. Também falamos da negociação entre moradores do Vale do Capão e a Prefeitura de Palmeiras.

As entrevistas foram com Roberta Ferraz, secretária de turismo de Lençóis; Iaiá Pereira, integrante do Comitê Gestor do Capão (CGC) e com Walney de Paula, secretário de saúde de Palmeiras.

