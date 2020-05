A tecnologia e o combate à covid-19

O uso da tecnologia tem permitido o aperfeiçoamento e a otimização do tempo para obtenção de dados, além da criação de indicadores de desempenho, com a finalidade de promover medidas mais efetivas de prevenção, controle e combate ao coronavírus em Salvador.

Assim, a administração pública e seus setores de tecnologia vêm atuando em estreito alinhamento. A instalação e configuração de equipamentos de computadores, servidores e roteadores, permitindo a realização de videoconferências, conectividade dos servidores e a implantação de painel de indicadores da Covid-19, é um dos muitos exemplos de utilização da tecnologia na Prefeitura. A tecnologia também foi essencial para possibilitar a estruturação do auxílio Salvador Por Todos, que é fornecido aos profissionais informais, cujas rendas foram impactadas com a pandemia.

A Prefeitura, assim, desenvolveu o portal http://salvadorportodos.salvador.ba.gov.br/pesquisa.php, onde o cidadão insere seu CPF ou NIS e realiza cadastro para receber R$270,00, pelo período de três meses. A Prefeitura também disponibiliza uma plataforma online de assistência psicológica gratuita para amenizar os efeitos que o coronavírus e a necessidade de distanciamento social podem causar. O acolhimento é feito por videochamada, através do sítio https://psiuacolhimento.com.br/home, após realização de breve cadastro.

Percebe-se, portanto, que as secretarias e demais entes que compõem a administração municipal atuam de forma alinhada. A Prefeitura também busca constantemente se aproximar dos cidadãos, incentivando práticas recomendadas pelas autoridades competentes e divulgando, em seus canais oficiais, as informações confiáveis e atualizadas, através do site

Além do Informe Salvador, o cidadão tem amplo acesso à ferramenta “JANA”, assistente virtual disponível em: http://assistentevirtual.salvador.ba.gov.br/coronavirus/, outro canal para obter de informações e tirar de dúvidas, tudo de forma rápida e simples.

O principal foco da gestão é reposicionar Salvador e classificá-la como smart city dentro do cenário mundial. Tamanha é a importância dada à tecnologia na administração que já vem sendo criado Plano Diretor de Tecnologia da Informação, que permitirá a adoção das melhores práticas de gestão, baseado em mapeamento e estudos complexos da cidade pelos próximos anos. Além do plano, o Programa de Comunicação Integrada ganha importante destaque, ao permitir a incorporação de telefonia, vídeo colaboração e amplo gerenciamento, proporcionando economicidade, otimizando o tempo dos gestores e fomentando, inclusive, as videoconferências.

Ainda de forma vanguardista, Salvador vem buscando, antes mesmo da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, adequar suas práticas de atuação às medidas legais de sigilo e proteção de dados. Assim, foi criado um Grupo de Trabalho voltado para aperfeiçoamento e mudança de procedimentos, com o objetivo proteger a privacidade das pessoas e estabelecer uma relação mais transparente, criando diretrizes sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de informações.

Com essas ações, a administração pública procura cada vez mais se modernizar e se aproximar dos cidadãos, incorporando tecnologias e soluções de TI para integrar e otimizar as operações municipais, reduzindo custos e melhorando a qualidade de vida de seus habitantes, promovendo a conscientização coletiva, aumentando a prevenção e divulgando as ações positivas da Prefeitura, tanto no enfrentamento da Covid-19, quanto na estruturação municipal.



Luis Gaban é presidente do Comitê de Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Salvador