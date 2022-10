A violência que afeta diretamente às crianças

Por volta das 6h30 de terça-feira (25), o motorista George Aragão, 27 anos, conduzia uma doblô no bairro da Liberdade quando foi abordado por três assaltantes, que levaram o veículo ainda com estudantes dentro. Apenas três crianças conseguiram desembarcar e outras duas foram levadas pelos bandidos. Uma das crianças foi deixada perto do Juizado de Menores e a outra, no bairro do IAPI. O carro de George foi encontrado pela polícia poucas horas após o roubo, em Simões Filho.

PM não vai apurar internamente mortes na Gamboa

A Polícia Militar da Bahia decidiu não abrir o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar internamente as mortes de três jovens negros numa ação policial na comunidade da Gamboa de Baixo em março deste ano, mesmo depois da Corregedoria-Geral da SSP ter pedido a instauração do procedimento. A Corregedoria-Geral da SSP pediu a instauração do procedimento, justificando que há indícios de irregularidades na operação.

Jefferson joga granadas em policiais

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) trocou tiros com agentes da Polícia Federal no domingo (23), em Levy Gasparian (RJ), no Rio de Janeiro, onde Jefferson cumpre prisão domiciliar desde o começo do ano. O ex-deputado deu cerca de 50 tiros de fuzil e jogou três granadas e feriu dois agentes. Ele retornou à prisão e ainda foi indiciado por tentativa de homicídio.

Novo primeiro ministro britânico

Rishi Sunak assumiu formalmente como primeiro-ministro do Reino Unido na terça-feira (25) em um momento de grave crise econômica que deixou as finanças do país em estado precário. Terceiro premiê britânico neste ano, Sunak se reuniu na terça no Palácio de Buckingham com o rei Charles III, que havia acabado de aceitar a renúncia de Liz Truss do cargo.

Adeus ao poeta Galvão

O poeta, músico e compositor Luiz Galvão morreu na madrugada de sábado (23). Fundador dos Novos Baianos, ele estava internado desde o mês passado em São Paulo. Galvão vinha de um histórico de emergências médicas após sofrer um infarto em 2017 que deixou sequelas. No dia 12 de setembro, ele foi vítima de um novo infarto. O corpo do poeta foi cremado em São Paulo e suas cinzas serão levadas para Juazeiro, onde nasceu, e jogadas no Rio São Francisco, como era seu desejo.





Meme da semana

O rapper Kanye West vem assistindo a seu cancelamento por conta de uma série comentários antissemitas publicados nas redes sociais. Após perder contratos milionários de publicidade, ele virou piada entre os brasileiros, que também decidiram "banir" o rapper de todo tipo de lugar, inclusive de Salvador.

