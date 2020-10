Abastecimento de água é interrompido em áreas de Lauro de Freitas

O abastecimento de água em algumas áreas de Lauro de Freitas foi interrompido temporariamente nesta quarta-feira (14) para corrigir um vazamento em trecho da rede distribuidora da Embasa na Estrada do Coco. Segundo a empresa, o rompimento aconteceu na madrugada de hoje. As áreas afetadas são: Portão, Buraquinho, Vida Nova e Vilas do Atlântico.

A previsão é que o serviço seja concluído no final da tarde de hoje, quando o fornecimento começará a ser regularizado de maneira gradativa, devendo estar inteiramente normalizado nas 24 horas seguintes.

Até que a situação seja normalizada, moradores devem solicitar abastecimento alternativo por carro-pipa, informando número de matrícula. O contato pode ser feito pelo aplicativo Embasa, Agência Virtual ou pelo 0800 0555 195.