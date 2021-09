Abastecimento de água será interrompido em bairros de Salvador hoje (18); veja

A partir das 22h deste sábado (18), vários bairros de Salvador terão fornecimento de água suspenso por conta de uma obra de interligação entre trechos da rede distribuidora da Embasa. A empresa informou sobre a suspensão do fornecimento na quinta (16).

A retomada gradativa do abastecimento nas áreas afetadas está prevista para o meio-dia do domingo (19), com regularização completa nas 48 horas seguintes.

Os bairros afetados serão: Arenoso, Arraial do Retiro, Barreiras, Brotas, Boca do Rio, Cabula, Cabula VI, Calabetão, Cosme de Farias, Curuzu, Doron, Engomadeira, IAPI, Imbuí, Jardim Santo Inácio, Liberdade, Mata Escura, Narandiba, Novo Horizonte, Patamares, Pernambués, Pero Vaz, Piatã, Pituaçu, Resgate, Retiro, Saboeiro, Santa Mônica, São Gonçalo, Sussuarana e Tancredo Neves.

O objetivo da obra, que teve um investimento de R$ 14 milhões, é ampliar a rede distribuidora que abastece as áreas altas do Cabula e bairros no entorno de Sussuarana e Mata Escura.

De acordo com a Embasa, a interrupção não irá afetar os imóveis que possuem caixas d´água.