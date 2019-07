Abertas inscrições para Fórum de Sustentabilidade em Salvador

Salvador receberá no dia 18 de julho mais uma edição do Fórum de Sustentabilidade, promovido pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA). Com o tema “A sustentabilidade como motivadora do bem-estar e felicidade social”, a iniciativa reúne especialistas no assunto, representantes de incorporadoras e interessados na área.

O evento acontece no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do Salvador Shopping, das 14h às 19h. As inscrições custam R$40 para associados ou estudantes e R$80 para o público externo através do site https://ademi-ba.com.br/Site/Eventos/ForumSustentabilidade.



Entre os palestrantes, está o professor de sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas e um dos autores do livro “Gestão de Negócios Sustentáveis”, Eduardo Pedreira, que traz o tema “Pessoas felizes constroem um mundo mais sustentável. Por quê?”, com uma abordagem ampla de felicidade e mundo sustentável.



Já o diretor-geral de projetos de inteligência coletiva e inovações urbanas da Garimpo Soluções, Alejandro Castañe, traz o tema “Cidade Criativa, Cidade Feliz - utopia ou possibilidade?”. Na ocasião, ele compartilha sua experiência à frente da empresa, que é referência em economia criativa, cultura, cidades e futuro do trabalho.

Outro destaque fica por conta da palestra do diretor da Casa Cor Bahia 2019, Carlos Amorim, que dirigiu o PAC das cidades históricas baianas, ação do Iphan que restaurou inúmeros monumentos de grande porte em Salvador e no interior do estado. No fórum, o executivo aborda o tema “Baía de Todos os Santos: Sustentabilidade e Cultura”.



Na ocasião, também acontecerão painéis de inovação ambiental, em que serão apresentadas ações e iniciativas de impacto na vida dos moradores. Completam a programação o secretário municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, André Moreira Fraga, o engenheiro mecânico Victor Cavalcanti, CEO da startup Interakt e um dos vencedores da terceira edição do Prêmio Arlindo Fragoso do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) e uma das fundadoras da startup Solos, Saville Alves.



SERVIÇO:

O que: Fórum de Sustentabilidade ADEMI-BA

Quando: 18 de julho, das 14h às 19h

Local: Teatro Eva Herz – Salvador Shopping

Inscrições e mais informações: https://ademi-ba.com.br/Site/Eventos/ForumSustentabilidade .