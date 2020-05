Abilio Diniz anuncia que fará lives pelo Instagram

Abilio Diniz (Foto: Reprodução/ Instagram)

Aos 83 anos e isolado por causa da pandemia do novo coronavírus, o empresário Abilio Diniz teve a ideia de fazer lives sem blá-blá-blá. A aposta: conteúdo de qualidade com entrevistados que possam levar um certo alívio durante essa quarentena. Ele já entrevistou o padre Fábio de Melo e Dr. Geraldo Lorenzi Filho, pneumologista especialista em medicina do sono.

Hoje à arte, Abilio anunciou que fará novas lives. “Tenho programado para os próximos dias papos com pessoas muito bacanas e espero contar com a participação de vocês novamente”, disse o empresário.

Abilio Diniz é um entusiasta da longevidade com qualidade e é apontado, pela Forbes, como um dos homens mais ricos do país. As lives podem ser acompanhadas através do Instagram @abilio_diniz.