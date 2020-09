Academia na sala de casa: guia traz 12 planos online mais baratos que os presenciais

“A academia física não me faz falta nenhuma, quando a pandemia acabar, eu vou continuar nesse formato”, é o que garante a advogada Maria Almeida após decidir se manter na modalidade online mesmo com a autorização do funcionamento das unidades presenciais desde o mês passado. Não foi só ela que segurou a volta às academias e transformou a casa em circuito de treino.

Muitos clientes ainda preferem se manter no isolamento social sem perder, no entanto, a condição física. O cenário criou uma oportunidade para as academias de musculação, de crossfit e, também, os estúdios de pilates, que viram crescer a demanda por planos online. O novo formato, inclusive, chega a ser até 70% mais em conta do que o plano presencial comum. O CORREIO fez um guia com 12 unidades que estão com oferta destes pacotes (veja abaixo).

Adaptação

A Vitesse Studio Fitness, no Caminho das Árvores, é uma das academias que aderiram aos planos online com redução de 50% na mensalidade em comparação com plano presencial. “Sofremos muito com a suspensão das atividades econômicas. Tivemos uma queda de receita próxima a 60%”, afirma a ceo do estúdio, Annabel Nogueira.

'Meia hora de treino, eu já sinto a perda calórica', garante a cirurgiã dentista e aluna da Vitesse, Mariana Mascarenhas

A alternativa veio com a criação do plano exclusivo Vitesse Online, que custa R$ R$127,90 por mês. “Percebemos uma maior participação dos novos alunos aos treinos online do que aos presenciais”, analisa Nogueira.

Na rede de academias Smart Fit, a primeira ação online logo que as unidades foram fechadas, em março, foi o site Treine em Casa. A plataforma acumulou mais de 23 milhões de acessos no Brasil e em outros países da América Latina.

O resultado levou a criação de três aplicativos com assinaturas pagas com valores que variam entre R$ 9,90 a R$ 29,90 mensais. O preço do plano é metade do que é cobrado pelo plano básico da academia presencial.

“O crescimento do número de assinantes é constante. Se não tem tempo para ir até à academia, terá a conveniência e comodidade dos nossos serviços online”, avalia o vice-presidente de Marketing do Grupo Smart Fit, Leonardo Cirino.

Já na próxima semana, a Bodytech começa a ofertar a assinatura do BTHome para não-alunos da academia, localizada no Shopping da Bahia. Ainda não há um valor definido, mas o diretor técnico da Bodytech, Eduardo Netto, estima que deva ficar em torno de 50% da mensalidade do plano presencial que custa, atualmente, R$ 366. “Trata-se de um treino com prescrição baseada na sua experiência, estado de condicionamento físico e possibilidades”.

A rede alcançou uma taxa de 10% de cancelamentos dos contratos por conta da pandemia. O faturamento deste ano, comparado ao de 2019, deve cair de 40% a 50%.

'O acompanhamento virtual me animou bastante', destaca a advogada Lara Caffé

Malhação

A advogada Lara Caffé é mais uma que não tem previsão para voltar à academia presencial e a decisão rendeu uma economia de R$ 100. “O acompanhamento virtual me animou bastante, pois não esperava alcançar objetivos como eu alcancei”, diz.

Já o geógrafo Mahal Machado, que gastava R$ 400 com a academia, diminuiu esse custo pela metade. “A gente sente falta de alguns equipamentos da estrutura física, mas o apoio e suporte do personal online me surpreendeu muito”.

'O apoio do personal online me surpreendeu muito', afirma o geógrafo Mahal Machado

A Fluir, rede de atividades aquáticas e pilates, também readequou seus pacotes. A plataforma conta com aulas ao vivo por R$ 57 mensais. O valor representa 25% da mensalidade presencial. “Todos que se permitiram iniciar algum tipo de atividade online, se mostraram satisfeitos”, pontua o diretor da rede, Artur Magnavita.

A Academia de crossfit Ekos, na Ribeira, teve índice de cancelamento de 90%, como indica o sócio César Melo. Além de reduzir a mensalidade presencial, as aulas online se somaram as estratégias para trazer os crossfiteiros de volta. “Em média, 10% a 15% dos que ficaram aderiram ao nosso plano online”.

Cuidados

Para o presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região (CREF 13-BA), Edvaldo Paulo, é possível treinar sem sair de casa. Ao contratar um plano online, é importante verificar se o profissional é registrado no conselho através do site da entidade (www.cref13.org.br/bahia).

O coordenador e professor de Educação Física da Unijorge, Iuri Brandão Nascimento, orienta que as pessoas busquem referências de outros alunos. “Profissionais que atuam em parcerias com nutricionistas, médicos e psicólogos conseguem entregar melhores resultados”, acrescenta.





PROGRAMAS EM REDES SOCIAIS SE DESTACAM

A pandemia fez aumentar também a demanda de personal trainers que somam milhares de seguidores nas redes sociais, popularizando ainda mais o treino online. Quando o diretor e fundador do Studio Move Up, em Salvador, Bruno Dória (@brunodoriabodytraining) criou, lá no início do isolamento social, um programa de treinos para cada 15 dias, eram 100 participantes. Hoje já são 650 pessoas.

“A adesão ao programa é R$ 69,90. Recebo muitas mensagens do pessoal agradecendo por estar se ocupando nesse momento. Os níveis de ganho são tão bons quanto os presenciais”, afirma.

Já no programa de treino Ao Vivo com Bruno Dória já são 3,5 mil inscritos. “A pessoa consegue hoje me levar na palma da mão e se manter ativa. Isso é super positivo”.

A personal trainer carioca e wellness coach, Anna Antunes (@anna__antunes) também está deixando todo mundo com o treino em dia por meio das redes sociais. Ela criou um Grupo Premium formado só por mulheres que oferece treinos diários ao vivo para quem quer se exercitar. A participação no grupo custa

R$ 197 por mês.

“Na quarentena vislumbrei a possibilidade de levar mais movimento para as pessoas através de lives abertas”, diz. Segundo a treinadora, as pessoas gostaram de treinar em casa. “Todas as minhas alunas estão muito satisfeitas com os treinos online. Inclusive a maioria optou por seguir assim, nesse ano. É possível realizar treinos eficientes e ainda ter mais qualidade de vida”, acrescenta Anna.





12 PLANOS ONLINE COM VALORES MAIS EM CONTA DO QUE OS PRESENCIAIS

1. Bodytech (@bt_bodytech) Estará disponível para a Bahia já na próxima semana. Ainda não há um preço definido para plano online, porém, a rede estima que o valor deva ficar em torno de 50% do cobrado pelo pacote presencial. Nesse produto, o cliente terá acesso ao Btfit + Bt Home, aulas individuais, small group e aulas coletivas. O presencial, sai por 12x de R$ 366 (com dois meses gratuitos).

2. Vitesse Studio Fitness (@vitesse.me) O plano online custa R$ 127,90, metade do valor do plano presencial.

3. Crossfit Malta (@crossfitmalta) O pacote online custa R$ 85, 30% a menos do valor mensal na modalidade presencial.

4. Crossfit Ekos (@crossfitekos) O preço do plano online é R$ 100, 50% mais barato do que o plano normal de treino presencial.

5. Rede Fluir (@redefluir) A plataforma da Rede Fluir hospeda aulas ao Vivo de Pilates, Treinamento Funcional, Yoga e Funcional Kids e o custo fica por R$ 57 mensais para usar todos os dias. O valor epresenta 25% do valor das atividades presenciais.

6. Oficina de Pilates (@oficinadepilates) Aulas online duas vezes na semana por R$ 160. Dias: segunda a quinta pela manhã, tarde e noite. No modelo presencial, o valor custa R$ 200 no mesmo período.

7. Smart Fit (@smartfit) São três opções de aplicativos pagos. O Smart Coach funciona como um personal trainer virtual e a mensalidade é de R$ 29,90. O Queima Diária traz programas de exercícios variados com treinos como Yoga, Barre Fit (método que combina balé, funcional e pilates), Adeus dor nas costas (sequência de alongamentos, exercícios de flexibilidade e respiração específicos para combater a dor) e Família Fit (exercícios simples e dinâmicos que podem ser feitos até por crianças). A assinatura também custa R$ 29,90. Já o Smart Nutri, que oferece um serviço de chat para tirar dúvidas com a equipe de nutricionistas, tem assinatura mensal de R$ 9,90. No presencial, a rede está com a campanha promocional de mensalidades de R$ 39,90 nos três primeiros meses. Após o período, o plano Smart volta para R$ 69,90 e o Black, R$ 99,90.

8. Piatã Fitness (@academiapiatafitness) O valor mensal do Pilates presencial, duas vezes por semana é R$ 180,00. No pacote online, o preço cai para R$ 140.

9. Studio Viva Pilates (@pilatesstudioviva) O pacote online dá direito a duas vezes por semana e custa R$ 100. Três vezes, R$ 130. Na versão presencial, os valores são de R$ 140 e R$ 170, respectivamente.

10. Pole House Studio (@polehouse.studio) As aulas de pole dance online têm pacotes a partir de R$ 240 (quatro aulas), a aula avulsa custa R$ 70. No pacote presencial, a mesma quantidade de aulas é R$ 270 e a aula avulsa, R$ 90.

11. Studio Move Up (@studiomoveup) O treino online para 15 dias seguidos custa R$ 69. Na unidade presencial, um dia de treino é, em média, R$ 30.

12. Alpha OnFit (@redealphafitness) O primeiro mês é gratuito, a partir da segunda mensalidade até a 12ª parcela, o plano online custa R$ 19,90. Nos planos presenciais, as mensalidade variam de R$ 124,90 a R$ 149,90, a depender a da unidade.





CINCO APPS PARA FAZER EXERCÍCIOS DE GRAÇA*

Desafio 30 dias Fitness O aplicativo aponta treinos de acordo com o objetivo do usuário.

Nike Training Club O programa dá dicas de nutrição e até aulas de Yoga.

Adidas Training Mais um aplicativo que também traz diversas opções de treinos, sem aparelhos.

Freeletics Bodyweight São mais de mil variações de treinos.

Seven – Treino em 7 minutos A plataforma monta uma série bem rápida utilizando recursos como uma cadeira e uma parede.



*Todos os apps estão disponíveis para Android e iOS