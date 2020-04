Ação do bem: professores e estudantes da Uneb farão drive thru solidário

Solidariedade e união para combater o coronavírus, oferecer alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal às famílias vulneráveis. É com esse pensamento que um grupo da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), formado por professores, estudantes e uma servidora técnica, organiza um Drive Thru Solidário. A ação acontecerá das 9h às 16h, neste sábado (2) e domingo (3), na entrada da universidade, no Cabula, em Salvador.

Segundo os organizadores do projeto Uneb Contra a Covid-19, a doação será realizada de maneira segura e todo o material arrecadado terá como destino as famílias em situação de risco, que residem na região Cabula-Beiru. “Os membros do grupo estarão de máscaras e luvas, não haverá contato com as pessoas que forem doar, nem será necessário descer do carro”, explica a professora Polyanna Carôzo, uma das coordenadoras do projeto. Todos os integrantes da equipe pertencem Departamento de Ciências da Saúde, da UNEB de Salvador.

Arrecadação

Há um mês os integrantes do projeto atuam, de maneira remota ou presencial, na campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza. Assim, já conseguiram 1,2 tonelada de produtos, que deram origem a 110 cestas básicas compostas por 16 itens, entre eles: feijão, arroz, macarrão, açúcar, farinha, óleo, leite, sabonete, detergente e água sanitária.

As famílias em maior vulnerabilidade que receberão as cestas serão identificadas por meio das informações das Unidades de Saúde da Família e das associações de bairro. A distribuição será realizada posteriormente pelas próprias associações e será feita de maneira segura e organizada para evitar aglomerações e o risco de contágio.

