Acelen contrata estudo ambiental para área em Madre de Deus

A Acelen iniciou estudos para destinação de uma área de 290.000 m² no município de Madre de Deus pertencente à empresa. O terreno inclui o espaço onde está localizada a antiga Fábrica de Asfalto (Fasf). Por meio de um processo concorrencial, a Acelen avaliou potenciais fornecedores com o conhecimento necessário para a realização do estudo, que visa encontrar a melhor utilidade socioambiental da área, com usos múltiplos para a comunidade.

A empresa vencedora foi a Temis/Nemus, reconhecida por trabalhos voltados ao meio ambiente e à sustentabilidade, com foco em biodiversidade e eficiência hídrica.

Representantes da Acelen e técnicos da empresa contratada se reuniram com o prefeito de Madre de Deus, Dailton Filho, para iniciar a discussão do projeto para a área em questão, na última segunda-feira (21). O encontro contou ainda com a presença do secretário de Meio Ambiente do município, André Ferraro.



“Possibilitar que a última reserva verde existente em Madre de Deus seja transformada em uma área de uso socioambiental pela comunidade está totalmente em linha com a nossa agenda ESG, tema com o qual estamos fortemente comprometidos”, destacou Alexandre Ferreira, diretor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) da Acelen.



Para o prefeito de Madre de Deus, Dailton Filho, o estudo é uma prova de que nas questões ambientais o melhor caminho é o diálogo “para se ter um resultado efetivo para o povo de Madre de Deus”.

A parceria é fruto de um memorando de entendimentos celebrado entre a Acelen e a prefeitura de Madre de Deus, em agosto de 2021, que já previa a realização de alguns estudos, a fim de mapear e viabilizar iniciativas de desenvolvimento do município, localizado no entorno da Refinaria de Mataripe. A previsão é que os estudos sejam concluídos em quatro meses.



Desenvolvimento social e econômico

Os focos do projeto são gestão hídrica, redução da emissão de carbono, forte relacionamento com comunidades e robustas práticas de governança corporativa. Além disso, os investimentos em produção, comercialização e recursos humanos que vêm sendo conduzidos pela empresa reverberam em diversas esferas, tendo como propósito incentivar o desenvolvimento coletivo da Bahia e do país.