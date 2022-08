Acelen investe R$ 11,5 milhões em novo sistema de segurança na Refinaria de Mataripe

Segurança em Mataripe

Drones, reconhecimento facial, alarmes com radares, bodycans (câmeras corporais para os vigilantes) e mais de 200 câmeras de alta resolução, apenas na primeira fase do projeto. Estes são os equipamentos que fazem parte do novo sistema de segurança que a Acelen começou a implantar na Refinaria de Maratipe, com um investimento de R$ 11,5 milhões. O sistema, que vai garantir ainda mais segurança e bem-estar para colaboradores e terceiros que atuam na Refinaria, fará a cobertura de pontos estratégicos nas áreas administrativa, industrial e do entorno.

Conjunto de ações

A iniciativa faz parte do grupo de investimentos anunciados para melhorias, eficiência e qualidade dos processos da Refinaria de Mataripe. “Teremos um sistema de Segurança Eletrônica moderno, totalmente integrado com câmeras, novo controle de acesso, um avançado sistema de alarme contra invasão do perímetro, com radares, e, além disso, os drones serão utilizados para inspeções em toda a área da Refinaria. Estamos evoluindo a segurança do ativo com objetivo de torna-lo referência no país”, explicou o gerente de Segurança Empresarial da Refinaria de Mataripe, Nilson Albertin.

Viveiro crescendo

Dois anos após ter recebido investimentos da ordem de R$ 15 milhões, o Viveiro Salgado, em Inhambupe, unidade de produção de mudas de eucalipto da Bracell na Bahia, receberá um novo aporte de recursos. Desta vez, a companhia investirá R$ 12 milhões na estrutura geral do viveiro, ampliando em 40% a capacidade de produção. Com a iniciativa, os dois viveiros – incluindo o Quatis, em Entre Rios – passarão da atual capacidade de produzir 35 milhões para 42 milhões de mudas anuais. O volume adicional será destinado às operações da empresa em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. De acordo com Maurício Prieto, gerente de Viveiros da Bracell Bahia, as obras começam ainda este mês e têm conclusão prevista para o segundo semestre de 2023. “Vamos ampliar os setores de mini jardim clonal e área de crescimento e dar continuidade aos avanços tecnológicos, a fim de tornar o ambiente mais seguro para o processo produtivo e para os colaboradores”, explica. O investimento irá gerar também novos empregos na região. “Para fazer frente à futura capacidade total de 21 milhões de mudas apenas na Salgado, deveremos aumentar o efetivo de pessoal, com cerca de 30 novas vagas de emprego. E a preferência será total para moradores da nossa região”, destaca o gerente. Nas duas unidades, a Bracell emprega aproximadamente 300 colaboradores. Ainda segundo Pietro, os novos recursos são frutos da superação de metas de produção e qualidade com a estrutura ampliada em fevereiro de 2021.

Planos odontológicos

A aposta da Seguros Unimed em oferecer o conjunto de serviços que dispõe, além dos planos de saúde, está rendendo bons resultados para a maior cooperativa de trabalho médico do mundo. Com 37% de participação no mercado nacional de planos de saúde, a rede conta com 149 hospitais próprios, mais de 18 milhões de beneficiários, 118 mil médicos cooperados e 341 cooperativas, gerando 134 mil empregos diretos no Brasil. Aqui na Bahia, um reflexo direto da integração pode ser notado no aumento no número dos seguros de saúde da Unimed Odonto. No período de abril de 2021 a abril de 2022, o número de beneficiários cresceu 1.231% na Bahia, totalizando atualmente uma carteira de 22.487 vidas. Nacionalmente, o crescimento alcançado foi de 30% no mesmo período.

Disputa pelos campos

Apesar do acordo anunciado em abril deste ano para a venda do Polo Bahia Terra, por parte da Petrobras para as empresas PetroRecôncavo e Eneva, ações judiciais mantém em suspense o futuro produção de petróleo em terra na Bahia. A situação preocupa representantes do setor de óleo e gás no estado. Em abril foi feito o anúncio oficial da proposta vencedora pelo consórcio da PetroRecôncavo e a Eneva, empresas com larga reputação no mercado e capacidade financeira – inclusive, a PetroReconcavo é baiana e atua há mais de 20 anos na indústria de petróleo e gás do Brasil. O problema é que outra empresa que participou da licitação, a Aguila Energia e Participações, contesta o resultado. Um manifesto assinado por empresas e entidades do setor de petróleo pede que uma decisão seja tomada com brevidade a respeito do assunto. Nos últimos 32 meses, a produção terrestre caiu 43% por aqui e nem mesmo a alta no valor do barril foi suficiente para reverter este quadro. Na semana passada, Ricardo Alban, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), divulgou um manifesto de apoio à venda do Polo Bahia Terra. “Na Bahia, a exemplo de outros estados do país, está em curso um processo perverso de queda da produção de óleo e gás em terra”, afirmou Alban. Citando dados da ANP, ele lembra que a produção baiana caiu de 44 mil barris de petróleo (bpd) em 2011 para pouco mais de 20 mil bpd em 2021.

Novas lojas

A Disensa expande a sua atuação na Bahia e chega a mais dois municípios do estado. Este mês, a rede de franquias de material de construção da LafargeHolcim inaugura unidades nas cidades de Barreiras e Eunápolis. Desde 2018 no estado, a franqueadora hoje conta com 36 unidades espalhadas pela capital e mais 27 cidades. “A nossa expansão na Bahia é mais uma prova do sucesso das nossas operações em todo o país. Todas as nossas unidades na região têm uma média de faturamento acima de R$ 100 mil e estão entre as nossas melhores franqueadas em termos de resultados”, explica Henrique Gutterres, gerente geral da Disensa no Brasil. Maior rede de franquias de material de construção da América Latina, a Disensa encerrou o primeiro semestre deste ano com faturamento de R$ 130,7 milhões, 14% superior aos R$ 114,5 milhões registrados em igual período de 2021.

Dia dos pais

Apostando na paixão do soteropolitano pelo futebol e pela Seleção Brasileira, o Salvador Shopping está esperando um crescimento de 15% nas vendas para o Dia dos pais, na comparação com o mesmo período no ano passado. Desde a última sexta-feira (05) o centro de compras está com a promoção do tipo compre e ganhe ‘Mês dos Pais: comemore com o seu camisa 10’. A partir de R$500,00 em compras, os clientes poderão trocar suas notas por uma camisa exclusiva da Soul Dila para torcer pela Seleção. Os participantes poderão escolher um dos modelos: “Isso é Brasil” (amarela) e a “Vamo Nessa” (azul) no Posto de Trocas, instalado na Praça Central – Piso L1. As compras na plataforma Salvador Shopping Online valem o dobro, ou seja, quem adquirir R$250 também receberá a camisa de brinde. O regulamento da promoção pode ser acessado no Posto de Trocas e no site: www.salvadorshopping.com.br.

Carros elétricos

Já faz algum tempo que o mercado de carros elétricos deixou de ser uma perspectiva para o futuro e se tornou realidade. E o crescimento acelerado escancarou alguns gargalos que precisam ser superados, acredita o baiano Ricardo David, sócio-fundador da Elev, startup de eletromobilidade. O principal deles, aponta, está na infraestrutura de abastecimento. Salvador, por exemplo, possui atualmente 33 eletro postos públicos ou semipúblicos (em shoppings ou em outros espaços que podem ser acessados pela população em geral). É menos de 10% dos 445 em São Paulo, que concentra boa parte das 1,6 mil estruturas disponíveis no país, aponta David. E todos estes números não são nada em comparação com as 1,2 milhão de estruturas instaladas hoje na China, compara o empresário. Segundo ele, o Brasil é o único país entre as 20 maiores economias mundiais que ainda não possui uma política de estado para o desenvolvimento da eletromobilidade. “Tudo o que está acontecendo por aqui depende muito da vontade dos empresários”, afirma.

Novas operações

Primeiro centro gastronômico e comercial de Lauro de Freitas, o Mercadão da Bahia passa a contar com sete novos boxes em agosto, ampliando, assim, o mix para os clientes de toda região metropolitana. Dentre as novas operações estão o Restaurante Maré, especializado em comida baiana, que será inaugurado neste sábado, 13, e o depósito de bebidas Império Baiano, que abrirá as portas no dia 22. Outras três operações estão programadas para iniciar ainda este mês: a sorveteria Sorvete Real; o restaurante Dom Sampa, especializado em feijoada; e o Norte e Sul – Materiais de limpeza e embalagens.

Férias

O Farol Econômico está entrando em recesso e retorna no início de setembro, após um rápido e merecido período de descanso deste jornalista. Até lá!