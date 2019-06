'Acho que a gente teve grandes momentos na partida', afirma Loss

O Vitória foi derrotado pelo Sport por 3x1, na noite deste sábado (9), na Ilha do Retiro - o que fez o rubro-negro cair para a lanterna da Série B. Mesmo com o revés, o técnico Osmar Loss viu uma evolução do time. Mas aproveitou para ressaltar a necessidade: resultado.

"Eu acho que a gente teve grandes momentos na partida, o controle. Claro que o Sport já tinha o placar ao seu favor, e isso é uma coisa que a gente sempre tem que ponderar nessa hora de fazer uma análise. Talvez tentou nos atrair para dentro do seu campo para fazer o contra-ataque. Sabemos que é um dos pontos fortes da equipe do Guto (Ferreira, técnico do Sport). Mas acho que fazíamos um bom jogo, sim. O Vitória precisa, efetivamente, é transformar um bom jogo em resultado. É isso que nós precisamos. Muitas vezes, até jogar mal e trazer resultado, é isso que precisamos nesse momento", avaliou Loss, após o duelo no Recife.

Ele seguiu: "Os treinos surtiram efeito, a gente melhorou consideravelmente nos passes, sincronização, triangulação nos lados do campo. Não adianta ficar falando que evoluiu e o resultado continuar o mesmo. Precisamos de resultado", sentenciou.

Estreante na partida, o atacante Wesley recebeu elogios do treinador. "Jogador que a gente estreou, já conhecia da base. Foi trazido pela diretoria para nos dar mais recursos. Foi muito bem. Jogou com maturidade, desequilíbrio, criou oportunidades. Temos que buscar esse caminho, tentar transformar qualidades individuais em qualidade coletiva. (...) Foi muito bem, contribuiu bastante".

Questionado se a ansiedade atrapalhou os jogadores, ele confirmou: "Acho que há (ansiedade). A gente está tentando alimentar um pouco de confiança. A gente finalizou muito mais, mas não conseguiu acertar o gol. É uma série de fatores, não dá para falar um só", comentou Loss.

O Vitória ainda fará mais um jogo antes da pausa de um mês na Série B em função da realização da Copa América no Brasil. O time visita o Oeste, terça-feira (11), as 20h30. O jogo será na Arena Barueri, em Barueri (SP). O Leão tem quatro pontos após sete rodadas.