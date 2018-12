Acidente com botijão fere cinco em empresa de milho cozido no Retiro

Um acidente com um botijão de gás dentro de uma empresa que produz milho e amendoim cozido deixou cinco pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (20), no bairro do Arraial do Retiro, em Salvador. Todas as vítimas foram internadas no Hospital Geral do Estado (HGE), sendo uma delas está em estado grave.

Ronaldo Anunciação, 36 anos, que segundo moradores é um dos proprietários da empresa, teve queimaduras generalizadas. Ele está na unidade de alta complexidade do setor de queimados, para onde vão pacientes em estado grave.

Empresa fica bem ao lado da Lagoa do Arraial do Retiro (Foto: Marina Silva/Arquivo CORREIO)

Também estão no HGE: Humberto São Leão Nascimento e Alexsandro dos Santos Júnior, ambos de 18 anos; Camila Silva dos Santos, 30, e Lidiane Santos Pinheiro, 28. Todos eles tiveram ferimentos nos braços e pernas. Segundo moradores do Arraial do Retiro, eles seriam funcionários da empresa.

O incidente ocorreu na Travessa Via Serviço, por volta das 12h30. Segundo Orlando Santos Carvalho, amigo das vítimas, Ronaldo, Humberto e Alexsandro, ganham a vida como ambulantes nas ruas de Salvador e momentos antes do acidente, cozinhavam no quintal de casa amendoim e milho para vender na noite de quinta (20) em pontos movimentados da cidade.

Eles usavam um botijão pequeno, quando a mangueira desprendeu e o gás se espalhou junto com as chamas do fogão portátil.

"As chamas respingaram em todo mundo. Foi uma agonia na hora, uma coisa horrível", contou Orlando.

A empresa, que tem cerca de 10 anos de criada, trabalha como uma espécie de produtora e distribuidora de produtos vendidos em carrinhos de alumínio. Depois de preparar o milho e amendoim cozidos, principais produtos da empresa, que fica bem ao lado da Lagoa do Arraial do Retiro, o material é colocado nos carrinhos e, dentro de uma van, levado para os ambulantes que trabalham em diversos bairros.

Ao menos três carrinhos ficaram destruídos no acidente. Na entrada da empresa, dava pra ver alumínio retorcido, lâmpadas quebradas e avarias no portão. No local, a maioria dos moradores preferiu não falar com a reportagem.