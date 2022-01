Acidente com van deixa feridos na Caixa D'Água

Passageiros de uma van ficaram feridos após um acidente na Rua Saldanha Marinho, conhecida como ladeira do Ana Nery, no bairro da Caixa D'Água, na manhã desta quarta-feira (19). Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) atendem os feridos.

Em entrevista à TV Bahia, o motorista da van contou que parou o veículo e ele desceu a ladeira sozinho, batendo no poste. A van faz o transporte de pessoas da cidade de Conceição da Feira para buscar atendimento médico em Salvador.

O trânsito está intenso no local.