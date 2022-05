Acidente de avião em Boituva tem ao menos dois mortos

Duas pessoas morreram e pelo menos sete foram socorridas em estado grave após acidente em uma aeronave usada para saltos de paraquedistas, que fazia pouso de emergência na tarde desta quarta-feira (11), em Boituva, no interior de São Paulo.

A Prefeitura de Boituva disse que 16 pessoas estavam a bordo, enquanto o Corpo de Bombeiros fala em 12.

A aeronave teria tido uma pane elétrica, com atletas do Centro Nacional de Paraquedismo (CNP) a bordo, segundo a Associação de Paraquedistas de Boituva. De acordo com a Prefeitura de Boituva, é o local onde mais se salta de paraquedas no mundo, entre saltos turísticos e profissionais.

O acidente foi registrado por volta das 12h40. Equipes da Polícia Militar, dos bombeiros e da prefeitura foram ao local.

A informação preliminar é de que o avião colidiu com uma torre de alta tensão e caiu no pasto em volta da estrada. Não houve registro de incêndio no local. Os bombeiros deslocaram cinco viaturas e o helicóptero águia para acompanharem o caso e buscar possíveis vítimas ainda não encontradas.