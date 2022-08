Acidente de carro faz poste cair atravessado em pista de Stella Maris

Um acidente de trânsito provocou a queda de um poste no bairro de Stella Maris e interditou a rua Rua Missionário Otto durante a manhã desta segunda-feira (15). Apesar da situação ter ocorrido na noite de domingo (14), o equipamento de iluminação continuou caído no local até o fim da manhã de hoje.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) precisou interditar a via, já que o poste ficou atravessado na rua. Segundo o motorista do veículo envolvido no acidente, tudo aconteceu após um outro veículo invadir a pista em alta velocidade. Assustado, o motorista teria virado o volante para sair do caminho e se acidentou.

A frente do carro ficou bastante destruída, mas ninguém ficou ferido. "Graças a Deus não tive nada, nem o colega que estava do lado [no banco do passageiro]. Foi um imprevisto, não é? A gente não vai adivinhar quem vem de lá... Aqui é uma curva, foi muito rápido, fração de segundos", relatou o motorista em entrevista à TV Bahia.

Apesar da queda do poste, o fornecimento de energia na região não foi afetado.