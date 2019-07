Acidente entre moto e carro deixa mulher ferida na Estrada do Derba

Um acidente entre uma moto e um carro deixou uma mulher ferida na manhã desta quinta-feira (11), na Estrada do Derba. A Polícia Rodoviária Estadual não informou o nome da vítima.

De acordo com o condutor da moto, que transportava a mulher e não se feriu, ele levou uma fechada do carro. "Eu vinha na minha via, quando o condutor entrou do nada na minha frente. Essa roubadinha que ele tentou dar, não existe. Ele veio do nada, bateu e jogou ela longe", disse à TV Bahia.

A mulher foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, segundo o motociclista, está bem. Não foi informado para qual unidade de saúde ela foi levada.

Por conta do acidente, o local ficou engarrafado para quem vinha do Subúrbio Ferroviário e seguia sentido Centro.