Acidente entre ônibus e viatura deixa dois PMs feridos no Imbuí

Uma viatura da Polícia Militar colidiu com um ônibus da empresa Integra OT Trans por volta das 10h da manhã desta quarta-feira (30), na Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí. Uma policial ficou ferida e foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE) e outro PM foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Marback. Ambos não tiveram ferimentos graves.

De acordo com as primeiras informações, a policial Rebeca Sofia Freire dos Santos ficou desacordada após ter recebido uma pancada na cabeça. Ela precisou ser socorrida para o HGE.

Já o PM, identificado apenas como soldado Fonseca, precisou passar por exame de raio-x para verificar se houve fratura em um dos braços.

A viatura, embora estivesse prestando serviço para a 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Imbuí-Boca do Rio), pertence à Base Comunitária de Santa Cruz e é lotada na 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina).

O ônibus envolvido no acidente fazia a linha Cabula VI/Pituba. Não há informações de outros feridos no acidente.

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) informou que o acidente ocupou uma faixa apenas, mas a via não precisou ser interditada e nenhuma alteração no trânsito da Avenida Jorge Amado precisou ser realizada. Nenhum outro veículo foi atingido diretamente no acidente.

Em nota, a PM informou que o acidente de trânsito deixou dois policiais militares feridos, mas que ambos passam bem e foram submetidos a exames médicos para avaliação.

*Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro