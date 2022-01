Acima da média: Bonfim tem 30 casos de covid-19 confirmados em um dia

O bairro do Bonfim foi o que teve o maior número de testes positivos para a covid-19 no ponto montado pela prefeitura. Dos 217 testes realizados, 30 deram positivo, de acordo com o secretário municipal da Saúde (SMS), Leo Prates.

O número acendeu um alerta na prefeitura, por ser muito superior aos dos bairros que já receberam a ação, em dezembro passado. Na Boca do Rio, primeira localidade a receber a estratégia, dos 406 testes realizados, 14 apresentaram o diagnóstico positivo. Já em Paripe foram realizados 201 testes rápidos, com cinco ocorrências positivas.

"Fugiu à média de resultados positivos de outros lugares. De 217 testes, 30 foram positivos. Isso acendeu um sinal de alerta para nós. Estamos aumentando mais uma equipe e vamos ter uma operação em Brotas na semana que vem", anunciou o secretário, em entrevista à TV Bahia, nesta quinta-feira (6). Desde o começo da pandemia, o Bonfim acumula 1259 casos confirmados da covid-19.

A estratégia está instalada ao lado da Colina Sagrada, no estacionamento do Largo da Baixa do Bonfim. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada e acontecerão das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h. Os pacientes que forem identificamos com diagnóstico positivo serão orientados a permanecer em isolamento domiciliar e a procurar os serviços de saúde da rede municipal, em caso de agravamento do quadro clínico.