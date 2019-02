ACM Neto anuncia mudança no segundo escalão

O prefeito ACM Neto anunciou mudanças na composição do segundo escalão do governo municipal na manhã desta segunda-feira (18), durante o lançamento da Unidade de Acolhimento Institucional (UAI), no Jardim Baiano.

Aproveitando a presença da presidente da Fundação Cidade Mãe (FCM), Roberta Caires, o prefeito anunciou a modificação: agora, Roberta passa a atuar na Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Para o lugar dela, quem assume a Fundação Cidade Mãe é Taissa Gama (PTB), que é ex-secretária municipal de política para as Mulheres, Infância e Juventude. Atualmente ela preside o PTB em Salvador e também é presidente do PTB Mulher na Bahia.

* Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro