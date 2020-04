ACM Neto após saída de Moro: ‘importante trabalho no combate à corrupção’

O presidente nacional do Democratas e prefeito de Salvador, ACM Neto, comentou a saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça, cargo do qual decidiu abrir mão na manhã desta sexta-feira (24).

O líder político baiano destacou o trabalho desenvolvido por Moro no Ministério da Justiça, cargo que ocupava desde o início do governo de Jair Bolsonaro, no início de 2019.

"Neste momento não posso deixar de ressaltar o importante trabalho realizado pelo ex-ministro Sergio Moro no combate à corrupção e sua luta em defesa da moralidade na vida pública do nosso país", declarou o democrata.

Neto também defendeu que o país caminhe em harmonia. "Assim como a ética, esses valores (combate à corrupção e defesa da moralidade), são fundamentais para que o Brasil e os brasileiros possam caminhar sempre em harmonia", disse, em publicação nas redes sociais.

Demissão de Moro

O estopim que resultou no pedido de demissão Sergio Moro no Ministério da Justiça e Segurança Pública foi a exoneração do delegado-geral da Polícia Federal Maurício Valeixo. A troca, segundo Moro informou em coletiva de imprensa pela manhã, seria uma interferência política na PF sem uma causa que fosse aceitável.

Após a demissão, o ex-ministro chegou a relatar a conversa que teve com Bolsonaro na quinta-feira sobre a demissão do diretor. Disse que o presidente deixou claro que gostaria de fazer uma interferência política no órgão.

"Ontem conversei com o presidente. Houve insistência nessa troca. Falei que seria interferência política, e ele disse que seria mesmo", disse.

Segundo o ministro da Justiça, o presidente “sinalizou que tinha preocupações em curso no Supremo Tribunal Federal (STF)”, em referência às investigações em curso sobre fake news, que envolve ele e seus filhos, e os atos antidemocráticos do último fim de semana.

"O presidente queria uma pessoa que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações de inteligência, e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar essas informações. O presidente também informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca seria oportuna nesse sentido. Também não é uma razão que justifique, pelo contrário até gera preocupação", ressaltou.

Ainda de acordo com Moro, Bolsonaro afirmou que precisa de delegados na PF com quem ele possa ter contato, inclusive tendo acesso a relatórios de inteligência.

"Falei com presidente que seria interferência política, e ele disse que seria mesmo. Presidente me disse mais de uma vez expressamente que queria ter uma pessoa do contato dele, que ele pudesse ligar, ter informações, colher relatórios de inteligência. Seja diretor, seja superintendente, não é papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. Imagina se durante a própria Lava-Jato, ministro ou diretor-geral, ou a presidente Dilma ou o ex-presidente Luiz (Lula) ficassem ligando para o superintendente…. Autonomia da PF é valor fundamental. Grande problema não é quem entra, mas por que alguém entrar. Eu fico na dúvida se vai conseguir dizer não (a Bolsonaro) em relação a outros temas", afirmou.

Bolsonaro informou que irá fazer um pronunciamento às 17h desta sexta para “restabelecer a verdade” sobre a saída de seu ministro mais popular.