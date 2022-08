ACM Neto chega a 250 municípios percorridos na Bahia

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) ultrapassou o número de 250 cidades percorridas na Bahia desde o início da sua pré-campanha. Ao lado dos candidatos a vice-governadora Ana Coelho (Republicanos) e a senador Cacá Leão (PP), ele participa de carreatas em oito municípios do Baixo Sul e do Médio Rio de Contas.

Neste domingo (28), as cinco primeiras cidades visitadas pela manhã e início da tarde foram Apuarema, Itamari, Nova Ibiá, Piraí do Norte e Presidente Tancredo Neves. Em todas, a comitiva da coligação Pra Mudar a Bahia foi recebida por lideranças locais e sentiu o carinho da população.

"Esse domingo é um dia muito especial para a nossa campanha, pois estamos visitando num só dia oito municípios. Sendo que, quando pisei os pés aqui em Presidente Tancredo Neves, completei a marca de 250 municípios percorridos pela Bahia", discursou na cidade do Baixo Sul.

ACM Neto lembrou que trata-se de um feito inédito na política baiana. "Nunca um candidato a governador do estado andou tanto pela Bahia como eu andei. Nunca um candidato teve um contato assim tão próximo com as pessoas como eu tive. Nunca um candidato teve o respeito de ouvir tantos baianos e ver de perto os problemas e, sobretudo, enxergar quais são os desejos e sonhos do nosso povo", completou.

Em Apuarema, a cidade parou para ver a comitiva passar em carro aberto. Em praticamente todas as casas, o povo saiu na calçada ou abriu as janelas para saudar Neto, Cacá e Ana ao som do jingle: "ACM agora é 44". Uma multidão a pé também seguiu o percurso de 2,5 km pelas ruas.

Em Itamari, nem os chuviscos atrapalharam a carreata. Bem na véspera do almoço, o povo deu um tempinho na cerveja para aparecer na frente das casas a fim de saudar a comitiva. O percurso de 2 km percorreu os bairros mais pobres e o centro da cidade.

Em Nova Ibiá, Piraí do Norte e Presidente Tancredo Neves não foi diferente. As pessoas reunidas em casa no domingo receberam as carreatas como um grande evento familiar. Foram para as calçadas em cheio, pedindo o adesivo do 44 e declarando seu voto nas eleições de outubro.

Ainda neste domingo, o candidato do União Brasil realiza carreatas em Teolândia, Wenceslau Guimarães e Gandu. Só na atual agenda pelo interior do estado, que começou na quarta-feira (24) foram 22 cidades visitadas em cinco dias.

Ainda como pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto chegou à convenção do União Brasil, no dia 5 de agosto, com quase 200 municípios diferentes visitados. Ele começou a percorrer o estado ainda em 2021, dialogando com lideranças de todas as regiões e ouvindo a população.