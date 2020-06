ACM Neto comenta intenção de Bolsonaro de liberar praias: 'Não vai acontecer nada'

O prefeito ACM Neto comentou nesta sexta-feira (5) a intenção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de conseguir a liberação das praias em todo o país, com uso da Advocacia Geral da União (AGU). Neto afirmou que Salvador não terá as praias liberadas.

"Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando ele liberou salões de beleza, academia e barbearias: nada. Eu espero que ele não vá adiante com isso, porque o STF já decidiu que isso é competência de estados e municípios decidirem sobre esse assunto", diz.

O prefeito ainda comentou que a falta de diálogo com o Governo Federal tem dificultado o trabalho de estados e prefeituras. "Nós só estamos passando por isso porque, desde o início, o presidente tem adotado essa postura e não buscou o diálogo com os prefeitos e governadores. Estamos lutando pra salvar vidas e o presidente fica falando essas loucuras".

Liberação de praia

Durante live feita nesta quinta, o presidente defendeu o acesso às praias, que está proibido na maioria das capitais litorâneas do Brasil, e que a Advocacia-Geral da União (AGU) vai emitir um parecer favorável sobre o assunto.

"O Governo Federal vai opinar favoravelmente para aquela pessoa ir à praia, agora o juiz de cada cidade, que vai recepcionar esses mandados de segurança, é quem vai decidir se João pode ir para a praia ou não. Eu não vejo nada demais ir para a praia, praia é saúde", afirmou.

O fechamento das praias faz parte das estratégias dos governos estaduais e prefeituras para evitar aglomerações. O isolamento social é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e por especialistas como a principal forma de evitar disseminação em massa do novo coronavírus.