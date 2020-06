ACM Neto comenta violência contra negros: 'Não podemos ficar em silêncio'

O prefeito ACM Neto se juntou nesta terça-feira (2) ao movimento que repudia a violência policial contra pessoas negras. Por todo mundo, as pessoas têm se posicionado sobre o tema desde a morte de George Floyd, nos EUA, onde há grandos atos tomando conta das ruas.

"Não podemos mais aceitar que vidas negras sejam tiradas, muitas vezes pelo próprio Estado, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo", escreveu o prefeito. "Não podemos naturalizar a violência, a crueldade e o tratamento desigual, que acontece, principalmente, com os jovens negros de periferia".

Em outra mensagem, o prefeito de Salvador diz que não podemos ver cenas do tipo "sem que os personagens sejam punidos. Não podemos ficar em silêncio". Ele usou ainda as tags "vidas negras importam", em português e inglês, e "blackouttuesday", que pede que hoje as postagens nas redes sociais não sejam para promoção do seu trabalho e sua vida, mas para refletir e reverberar questões importantes ao movimento negro.