ACM Neto crítica Bolsonaro após STF mandar governo federal pagar por UTIs na Bahia

ACM Neto (Foto: Divulgação)

O presidente nacional do Democratas, ACM Neto, tem dado declarações duras contra Bolsonaro, especialmente no combate à pandemia da covid-19, neste domingo (28).

"Pena que o STF tenha que decidir pelo óbvio: o governo federal tem a obrigação de ajudar estados e municípios a financiarem os leitos para cuidar das pessoas com COVID. Nesse momento, nada é mais importante que salvar a vida dos brasileiros", escreveu, em sua conta no Twitter.

Na última quarta-feira (24), o presidente do DEM chamou o governo de negligente. "De um lado, 250 mil mortes. Do outro, apenas 2,8% da população vacinada. Não é só uma triste contradição. É a constatação de que, se as coisas continuarem assim, muitas vidas ainda serão perdidas para a negligência de um governo que insiste em desprezar a gravidade dessa tragédia", disse.