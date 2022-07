ACM Neto: 'Devolvi o brilho e o respeito a Salvador, e quero ter a oportunidade de fazer o mesmo pela Bahia'

O pré-candidato a governador da Bahia, ACM Neto, (União Brasil) destacou, durante evento realizado em Itambé neste domingo (24), a transformação que a capital baiana passou ao longo de seus dois mandatos à frente da Prefeitura de Salvador. Neto afirmou que dedicou toda sua energia para recuperar a capital do estado e que os resultados foram vistos por toda a cidade.

“Durante minha gestão na capital, dediquei o máximo da minha energia. Ajudei a transformar a vida dos soteropolitanos, virei o jogo em uma cidade que estava destruída, que vivia o pior momento da sua história quando eu assumi. Com muito orgulho, devolvi o brilho e o respeito à capital dos baianos. E foi por esse motivo que o povo de Salvador reconheceu nosso trabalho e, por oito anos consecutivos, me avaliou como melhor prefeito do Brasil”, pontuou.

Depois dos resultados obtidos na Prefeitura de Salvador, Neto destacou que, agora, vive a maior missão de sua vida na corrida eleitoral ao Governo do Estado.

“Agora, estou aqui diante da maior missão que já encarei desde que entrei na vida pública. E se Deus me der a oportunidade de sair vitorioso em outubro desse ano, o meu compromisso com os baianos é o de trabalhar incansavelmente, durante os próximos quatro anos, para oferecer ao nosso povo o melhor governo de todo o Brasil”, ressaltou Neto.

Neto disse ainda que, caso seja eleito em outubro desse ano, não se contentará com pouco e destacou a importância dos baianos compararem a experiência de todos os pré-candidatos. “A Bahia tem a chance de escolher o mais preparado. Eu não vou me contentar em fazer um governo mais ou menos. Tenho consciência da minha responsabilidade. Sei o tamanho do desafio que me espera pela frente”, afirmou.

“Mas eu não tenho medo de trabalho, eu vou correr atrás e vou ajudar a projetar a Bahia. Vou devolver o orgulho aos baianos e a mostrar ao Brasil que nosso povo ama a nossa terra, e fazer da Bahia o estado de maior brilho de todo esse país”, salientou o ex-prefeito da capital baiana.

Ameaças

ACM Neto voltou a criticar a operação feita pelos adversários, que têm ameaçado lideranças políticas para que não oficializem apoio ao seu projeto político para as eleições de 2022.

“Isso é desespero. Eles estão tentando colocar cabresto em gestores municipais. Mas eu digo para vocês: se alguns prefeitos estão do lado de lá por medo da caneta, do lado de cá eu tenho o povo da Bahia”, destacou.

“Não interessa se veste branco, azul ou vermelho. Eu quero ser o governador de todos que acreditam que nosso estado pode mais. O povo está clamando por mudança. E a mudança virá com a esperança de um futuro muito melhor para a Bahia”, acrescentou o pré-candidato.

Neste fim de semana ACM Neto percorre treze cidades na região Sudoeste do estado. Já foram visitados Iguaí, Ibicuí, Itororó, Potiraguá, Itarantim, Caatiba, Condeúba, Cordeiros, Piripá, Tremedal, Belo Campo e Itambé. Hoje à noite o pré-candidato cumpre agenda em Vitória da Conquista.