ACM Neto diz que 2º turno é 'oportunidade para os baianos compararem histórias'

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) comentou o resultado do primeiro turno das eleições, na noite deste domingo (02), durante entrevista coletiva no salão do condomínio onde seus pais moram, em Salvador. O ex-prefeito da capital baiana agradeceu aos eleitores pelos mais de 3,3 milhões de votos recebidos no primeiro turno e pontuou que o número de eleitores que optaram por outros candidatos mostra a insatisfação da população do estado com o atual governo, que é do PT.

"Se você somar os votos de quem não deseja a manutenção desse grupo que está há 16 anos no poder e que deseja mudança, nós somos maioria e nós vamos buscar essa maioria no segundo turno", disse Neto, após a apuração das urnas na Bahia.

Para o candidato do União Brasil, a nova eleição será uma oportunidade para que os baianos comparem as histórias, os currículos, as trajetórias e o preparo dos candidatos.

"O segundo turno é uma nova eleição. No 1º turno o candidato que representa o atual governo se escondeu, inclusive quando teve oportunidade de debater comigo se escondeu, eu até cheguei a desafiá-lo para um debate e ele não topou, e agora não tem jeito, somos nós dois", comentou.

Com 99,56% das urnas apuradas, o candidato do União ficou com 40,85%, que representa 3.306.621 votos. Apesar de não ter sido eleito em 1º turno, ACM Neto comemorou o resultado, já que há 28 anos não havia segundo turno para o governo do estado na Bahia.

"Eu considero que foi uma vitória nossa e agora nós vamos com todo ânimo para uma nova eleição. No primeiro turno havia cinco cargos em jogo, era uma eleição muito poluída", explicou. "Nós vamos buscar a maioria já a partir de amanhã [hoje, quando começa a campanha do segundo turno] com a confiança de que se trata de uma segunda eleição".

Durante toda a campanha do primeiro turno, ACM Neto apostou em um discurso de mudança e renovação, prometendo crescimento e industrialização do interior, além de pulso firme nas pastas que concentram os principais gargalos das últimas gestões: segurança pública, educação e saúde. Prometeu focar no desenvolvimento regional, pautado pelas peculiaridades e vocações das diversas regiões baianas.

Ao avaliar o processo eleitoral, ACM Neto concluiu que o desenho de segundo turno era, de fato, o mais provável de se concretizar. “Trata-se de uma nova eleição. Vamos começar do zero com muita confiança e a certeza que a maioria dos baianos quer mudança e que isso vai prevalecer no resultado final das urnas e que nós vamos sair vitoriosos”, projetou.

As maiores cidades

Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Itabuna e Lauro de Freitas. Em seis das 10 maiores cidades da Bahia, ACM Neto foi campeão de votos (veja ranking na lista ao lado).

De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fechados às 22h30, quando havia 98,5% das urnas apuradas no estado, em Salvador e Camaçari, Neto teve mais do que 50% dos votos válidos, o que seria suficiente para elegê-lo como governado já no primeiro turno se a eleição fosse decidida nesses dois municípios.

Apoios

O ex-secretário da Saúde de Salvador, eleito deputado federal neste domingo, Leo Prates (PDT), visitou ACM Neto tão logo começou a apuração dos votos. Aliado de longa data do ex-prefeito, Prates garantiu empenho para a vitória do candidato do União no segundo turno.

“Vou auxiliar levando a mensagem dele aos quatro cantos da Bahia e trabalhando muito. A gente começa uma nova eleição e nós vamos debater a Bahia. Vai ficar melhor para a Bahia porque é mano a mano, não é três contra um. Nós nunca subestimamos os adversários, que governam a Bahia há 16 anos, são políticos que conhecem a política da Bahia. Nós sempre esperamos uma eleição muito dura”.

Cacá Leão (PP), que disputou o Senado no 1º turno, também prometeu manter o apoio a Neto na segunda fase

Seis cidades onde ACM Neto teve mais votos*

Salvador 52,79% (783.749 dos votos válidos);

Feira de Santana 42,88% (140.498 dos votos válidos);

Vitória da Conquista 46,89% (o equivalente a 91.460 dos votos válidos);

Camaçari 50,25% (72.964 dos votos válidos);

Itabuna 45,09% (47.062 dos votos válidos);

Lauro de Freitas 47,28% (53.832 dos votos válidos)

*Na lista dos 10 maiores municípios da Bahia