ACM Neto diz que data do Carnaval de 2021 ainda não está definida

O prefeito ACM Neto negou nesta terça-feira (18) que o Carnaval de Salvador já tenha uma data definida para 2021. Notícias circularam ontem afirmando que após uma reunião com empresariado do setor o prefeito teria decidido por transferir a folia para o mês de julho.

"Não são apenas empresários, tem artistas, Conselho do Carnaval, entidades que representam as diversas manifestações populares presentes. É muito provável, sim, que nós anunciemos nos próximos dias a suspensão do Carnaval, porém isso ainda não está oficializado", afirmou. "Tenho mantido contato com outros prefeitos. Estamos tentando desenhar uma nova data, construir um novo calendário em 2021 para o Carnaval de Salvador e de outras praças do Brasil", continuou.

O prefeito diz que já há discussões "mais concretas" de datas, mas até o momento que isso for 100% certo ele não irá oficializar, mas isso não deve demorar muito.

Hoje, durante anúncio de novas medidas de estímulo econômico para Salvador, Neto afirmou que ainda não decidiu nada e que sua última reunião com empresários para discutir o Carnaval foi há duas semanas. Nas próximas semanas, ele deve divulgar a nova data do Carnaval, que não deve acontecer na época tradicional por conta da pandemia de covid-19.

Segundo o prefeito, ele ainda está discutindo o Festival Virada, no Réveillon, e em seguida vai analisar a situação do Carnaval. "Não vamos fazer o Festival Virada nos moldes tradicionais, mas vamos apresentar um novo produto para a virada de ano em Salvador. Assim que consegui fechar esse novo produto e assim que a gente conseguir fazer as últimas conversas sobre o Carnaval, vou comunicar a vocês", destacou.

O prazo limite para a decisão era novembro, mas Neto diz que todos entendem que é "bom para todo mundo" antecipar a decisão, que deve confirmar o adiamento. "Hoje todo mundo já caiu na real. Não dá para ter Carnaval, Réveillon, nenhuma festa desse porte sem a vacina", disse.

O prefeito disse que também está conversando com a Igreja Católica por conta dos eventos religiosos como a Lavagem do Bonfim. "Todos serão adaptados".