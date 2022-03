ACM Neto e João Leão participam de coletiva de imprensa nesta quinta-feira (17)

O pré-candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), estará disponível nesta quinta-feira (17) para falar com a imprensa. No encontro, também estará presente o presidente do Progressistas da Bahia, João Leão, e outras lideranças estaduais.

A coletiva de imprensa será realizada no Salão Lótus do Hotel Fiesta, a partir das 11h30. O ex-prefeito de Salvador estará à disposição da imprensa para tratar sobre a programação de viagens ao interior da Bahia, adesões políticas à sua base de apoio para a campanha de 2022, e quaisquer outros assuntos de interesse dos jornalistas.

Rompimento com o PT

Nesta segunda-feira (14), o PP oficializou o rompimento da aliança de 14 anos com o Partido dos Trabalhadores na Bahia.

Em nota, o PP relembrou todos os fatos que causaram mal-estar na chapa e citou uma "inaceitável quebra do acordo" após decisões unilaterais tomadas pelo senador Jaques Wagner. João Leão (PP) também entregou uma carta onde pediu ao governador Rui Costa (PT) a exoneração do cargo de secretário do Planejamento da Bahia, que acumulava concomitantemente ao de vice-governador.

Os secretários de Desenvolvimento Econômico, Nelson Leal, e de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Leonardo Góes, também pediram exoneração de seus cargos.