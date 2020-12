ACM Neto e Mariana Barreto casam no civil; cerimônia seguirá protocolos

Mariana Barreto e ACM Neto (Foto: Alô Alô Bahia)

O prefeito de Salvador, ACM Neto, e a administradora de empresas Mariana Barreto se casam neste sábado em cerimônia restrita à família, por causa da pandemia do novo coronavírus. A celebração, para apenas 20 convidados, acontecerá no final da tarde na residência dos pais do noivo, Rosário Magalhães e Antônio Carlos Júnior, no Corredor da Vitória, e será comandada pela juíza Laura Scalldaferri. Todos os convidados precisarão apresentar exame atual e negativo para Covid-19. “Será uma celebração íntima e discreta, no civil. Estarão presentes apenas os nossos familiares em função dos cuidados que eu estou tendo com a pandemia”, nos disse o prefeito.

Perguntado pelo Alô Alô Bahia se pretende ter mais filhos, Neto foi enfático: “Essa decisão será tomada pelo casal, na hora certa. Não temos planos para agora. Mas, pretendemos, sim, no futuro, termos filhos”. Ele já é pai de Lívia e Marcela, fruto de seu relacionamento com a médica dermatologista Lídia Salles.

A celebração reunirá familiares de ACM Neto e Mariana Barreto. Conforme apurado pelo Alô Alô Bahia, nenhum político estará presente.

Trancoso ganha restaurante de praia noturno

Trancoso vai ganhar, neste mês, seu primeiro e único restaurante noturno na praia. O local foi batizado como Playa e funcionará em um deque na pousada Estrela D´Água, na Praia dos Nativos. “Vamos abrir em soft open a partir de 20 de dezembro, mas a inauguração oficial para o público será no dia 26”, nos disse a empresária Evelyn Gavioli, que comandará o estabelecimento ao lado do irmão Zé Neto. A ambientação será assinada por Katia Criscuolo e o menu ficará a cargo do chef Rhiago De Roure. O Playa funcionará até março de 2021, com início de serviços sempre às 19h30.

Conquista

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, foi eleita vencedora em duas categorias do ranking Estadão Empresas Mais 2020, promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo em parceria com a Austin Rating e a Fundação Instituto de Administração (FIA). A companhia conquistou o primeiro lugar nas categorias de Papel e Celulose e de Coeficiente de Impacto Estadão (CIE), com destaque na Região Nordeste. A premiação, realizada quinta-feira, de forma virtual, teve abertura do deputado federal Rodrigo Maia (DEM) e contou com a participação de Mariana Lisboa, executiva de Relações Corporativas da Suzano S/A.

Ponte aérea

A advogada Ângela Ventim, sócia da banca Ventim Lemos & Advogados Associados, acaba de ser aprovada na seleção para o mestrado profissional da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das mais conceituadas faculdades de Direito do país. Ela ingressa em 2021, na turma quinzenal da linha de Direito Tributário.

Projeto musical

O músico Kiko Souza abre projeto de Jazz & Blues no Fronteira Bar, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, na próxima terça-feira, às 19h30. O show terá repertório eclético, com canções que foram eternizadas por John Coltrane, Miles Davis, Caetano Veloso, Tom Jobim e Dorival Caymmi. O público acompanhará a apresentação das mesas, seguindo todas as recomendações e decretos estabelecidos pelas autoridades.

Pé na areia

O Casa Clube Trancoso, que estreou sua hospedaria e beach club há cinco anos, se prepara para o verão 2020/2021 nas areias de Trancoso. Por lá, uma das novidades será o uso de tecidos sustentáveis ressiginificados sob o olhar do artista Fábio Gurjão, que está no vilarejo baiano há 10 dias. “Transformamos o tecido do verão passado em um novo, dando vida nova a um material já pronto e que poderia até ter sido descartado. Para este projeto, me inspirei nas cores e movimentos de Emilio Pucci. A ideia é trazer uma atitude punk tropical para a praia”, nos disse Gurjão. “Somos uma opção para quem quer aproveitar a praia em Trancoso com um pouco mais de privacidade, entre amigos. Na temporada recebemos todo mundo pessoalmente”, garante um dos sócios do local, o empresário Marco Assub. A partir das próximas semanas, o Casa Clube funcionará todos os dias, sempre a partir das 10h.

Parabéns pra você

A médica Analuzia Moscoso de Carvalho celebra idade nova neste domingo (13). Por causa da pandemia do novo coronavírus, não fará festa e passará a data ao lado do marido, André Carvalho, dos filhos André e Artur e dos pais Sandra e Nelson José de Carvalho.