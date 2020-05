ACM Neto e Rui Costa anunciam medidas de combate ao coronavírus

O prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa anunciam nesta quinta-feira (7), a partir das 16h30, as novas medidas de combate à pandemia do novo coronavírus. Os dois gestores vão aproveitar a oportunidade para avaliar a evolução da covid-19 em Salvador desde que o primeiro caso surgiu.

Salvador deverá ter lockdown em áreas específicas, que serão anunciadas pelo prefeito. A medida será analisada e poderá ser estendida para toda a cidade, a depender da avaliação dos resultados e do avanço dos casos.

“O lockdown total foi tratado como uma hipótese durante reunião entre a prefeitura e o governo do estado na segunda-feira (4). No entanto, o diálogo vem acontecendo diariamente e, se for preciso, vamos adotar as medidas necessárias. Vamos observar o comportamento das pessoas durante o isolamento que faremos de algumas áreas da cidade, a partir de sábado, e então analisar se haverá a necessidade de estender a ação para toda a cidade”, afirmou ontem o prefeito. Ele adiantou que serão fechadas ruas e avenidas, e que algumas atividades serão suspensas nessas localidades.