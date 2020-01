ACM Neto e Rui Costa: diplomacia em festa da TV Aratu

(Foto: Alô Alô CORREIO)

Os empresários Ana Coelho, Tiago Coelho e Roberto Coelho reuniram mil convidados, nessa quinta-feira (30), na Sala Principal do Teatro Castro Alves, em Salvador, para comemorar os 50 anos da emissora TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia. Chamou atenção, logo no início do evento, o encontro do prefeito ACM Neto com o governador Rui Costa. Os dois estiveram juntos no palco, na abertura do espetáculo. Neto parabenizou os diretores e reafirmou que o SBT será a emissora oficial do Carnaval de Salvador. Rui Costa destacou o crescimento da Aratu e a trajetória da empresa no estado.

A noite contou com show do NEOJIBA, sob regência do maestro Ricardo Castro, e participações de Mateus Aleluia, Felipe Reis, Daniela Mercury e Caetano Veloso. Logo após as apresentações, os convidados foram recebidos para coquetel no foyer do teatro.

