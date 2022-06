ACM Neto escala força-tarefa para criar megaprograma de agricultura familiar

O ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) escalou uma força-tarefa formada por especialistas com larga experiência em gestão pública e políticas sociais para elaborar um amplo programa voltado a fortalecer e impulsionar a agricultura familiar na Bahia, incluída na lista de eixos prioritários do seu plano de governo na disputa pelo Palácio de Ondina. Segundo apurou a Satélite, Neto determinou que a equipe concentre os trabalhos em quatro pilares. O primeiro tem como base a criação de redes de assistência técnica, cujo papel será garantir que os agricultores consigam acesso a linhas de crédito destinadas aos pequenos produtores e saibam como utilizar corretamente os recursos para aumentar a renda.

Água e pista

Os planos de Neto contemplam também a expansão da oferta de recursos hídricos - através de construção de barragens, açudes e poços artesianos - e investimentos pesados para reverter a degradação de rodovias estaduais que cruzam a zona rural de municípios com grande vocação para a agricultura familiar.

Admirável campo novo

A força-tarefa responsável por montar o programa idealizado pelo ex-prefeito para propriedades agrícolas de menor porte terá ainda que apontar soluções capazes de introduzir gradativamente a tecnologia na agricultura familiar, além de capacitar os trabalhadores a adotar métodos mais modernos e de eficiência comprovada para alavancar a produção em diferentes lavouras. De acordo com integrantes do grupo de especialistas, ACM Neto estabeleceu como meta pessoal, caso seja eleito governador, reverter os níveis de pobreza e estimular a independência econômica de quem vive no campo.

Pedra no caminho

As dificuldades do governo Rui Costa (PT) em mobilizar a base aliada na Assembleia Legislativa emperrou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentária de 2023 (LDO). Até o momento, a articulação política do petista patina para consolidar margem segura da bancada e aprovar a LDO sem sofrer desgastes, se expor a riscos ou ficar vulnerável a pressões, já que não possui mais maioria folgada na Casa. Com a matéria travada na pauta, os deputados estaduais estão impedidos de tirar oficialmente as tradicionais férias do meio do ano. Contudo, recorrerão ao chamado "recesso branco" para faltar ao trabalho.

Baú de vento

As obras tipo "P" do governo estadual, ou seja, aquelas que só existem no papel, terão espaço de destaque na campanha de adversários do PT. Fora a Ponte Salvador-Itaparica, o VLT do Subúrbio e a Nova Rodoviária de Salvador, que consumiram dezenas de milhões dos cofres públicos, mas sequer foram iniciadas de fato, a varredura no histórico de promessas anunciadas nos últimos 16 anos engordou bastante o caderninho da oposição.

Gringo da casa

Pelo visto, o Bahia tem enorme interesse em manter o português Bruno Lopes como auxiliar técnico do clube por mais tempo. Recentemente, a direção do time solicitou ao Ministério da Justiça a renovação do visto de residência de Lopes com validade até 31 de dezembro deste ano.