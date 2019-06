ACM Neto fará palestra sobre novos investimentos em Salvador

ACM Neto

Todo mundo quer ACM Neto nos eventos, o que nem sempre é possível – por motivos óbvios. Mas, na próxima quinta-feira (06), o prefeito de Salvador estará presente na quinta edição do Almoço de Negócios do site Alô Alô Bahia, que irá reunir 100 convidados, entre empresários e políticos, no restaurante Lafayette – Bahia Marina. Na ocasião, Neto fará um talk sobre os novos investimentos na capital baiana.

“O Almoço de Negócios do Alô Alô Bahia é uma oportunidade única para discutir sobre esse momento atual do país – cheio de desafios – e relembrar as ações do programa Salvador 360. É uma alegria participar deste evento que estimula a troca de ideias e o debate sobre diversos assuntos entre empresários e políticos”, nos disse o prefeito que acaba de ser reeleito presidente nacional do Democratas (DEM).

Emanoel Araújo lança livro na Paulo Darzé

Maior referência mundial em arte afro africana, Emanoel Araújo, fundador e diretor do Museu Afro Brasil, vai lançar seu livro, “O Universo de Emanoel Araújo, Vida e Obra”, no dia 13 de junho, às 19h, na Paulo Darzé Galeria, situada no Corredor da Vitória, em Salvador. Na ocasião, Araújo também inaugurará uma mostra inédita, com estandartes em homenagem à capital baiana. “Trata-se de uma pequena série que comecei a produzir este ano, logo que o livro foi para a gráfica”, nos disse o artista.

Emanoel Araújo

Entre nós

Um dos maiores arquitetos do país, Jorge Elias circulou por Salvador. Na cidade, além de rever amigos, também aproveitou para acompanhar a obra de dois apartamentos no Mansão Wildberger, no Corredor da Vitória.

Anteontem, entre uma reunião e outra, Elias aproveitou para almoçar no restaurante Soho, na Bahia Marina. Estava com um de seus assistentes, Alex Mellos, e com a empresária Cristiana Mendonça Mathias e a cunhada dela, Andrea Mendonça, esposa do deputado federal Félix Mendonça Júnior.

Dança das cadeiras

Wilton Oliveira é o novo superintendente do Shopping da Bahia, em Salvador. Ele acaba de assumir o cargo que vinha sendo ocupado desde 2016 por Fernando Cairo, que foi transferido para o Rio de Janeiro, onde passa a comandar a superintendência do Via Parque, empreendimento da Aliansce, na Barra da Tijuca. Fernando e Wilton começaram juntos, no marketing do Shopping Iguatemi, há cerca de 20 anos.

Wilton Oliveira e Fernando Cairo

Alô, Alô, Trancoso!

Domenico Dolce, um dos fundadores da marca italiana Dolce & Gabanna, veio ao Brasil para lançar o livro “Queens – Alta Moda di Dolce & Gabanna”, na noite da última terça-feira, no JK Iguatemi, em São Paulo. De lá, ele seguiu para Trancoso, no sul da Bahia, onde está passando o final de semana. Ontem, Domenico foi visto, ao lado do companheiro Guilherme Siqueira, no Tartarugas – um restaurante e bar, na Praia das Tartarugas, cercado por duas falésias onde o som ambiente é o barulho do mar.

Domenico Dolce e Guilherme Siqueira

Lançamento

O advogado baiano Fabiano Pimentel vai lançar o livro “A sentença penal e suas vias impugnativas”, nesta quinta-feira, às 16h, no Salão Nobre da Universidade de São Paulo (USP). Ele promete, em breve, anunciar a data e o local do lançamento em Salvador.

Outro olhar

Até o dia 29 de julho, o Centro Cultural do Banco Brasil São Paulo está exibindo a mostra Vaivém, que explora as redes de dormir nas artes e na cultura visual do Brasil. Com curadoria de Raphael Fonseca, a exposição conta com trabalhos de artistas baianos, como Carybé (1911-1997), Pierre Verger (1902-1996), Major Thomaz Reis (1878-1940) e Arissana Pataxó.



Com pinturas, esculturas, instalações, fotografias, vídeos, documentos, intervenções e performances, além de objetos de cultura visual, como HQs e selos, Vaivém ocupa todos os espaços expositivos do CCBB São Paulo, do subsolo ao quarto andar, e está estruturada em seis núcleos temáticos e transhistóricos.

Obra de Pierre Verger em exposição na Vaivém

Abelha rainha

Você ouve, gosta, admira Maria Bethânia? Se estiver em Portugal em setembro, poderá acompanhar a mini turnê que a cantora baiana fará por lá. Serão três shows – dia 14 no Coliseu do Porto e dias 18 e 19 no Coliseu de Lisboa.