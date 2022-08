ACM Neto já soma apoio de 14 prefeitos do PSD, partido liderado por Otto e aliado ao PT

Até ontem, o candidato da União Brasil a governador, ACM Neto, havia recebido o apoio oficial de 14 prefeitos do PSD, partido liderado pelo senador Otto Alencar e um dos pilares da base aliada ao PT. Em abril, vieram os primeiros dois: Adonias Rocha (Boa Nova) e Adriano Mendonça (Gongogi). O número subiu para quatro em maio, com a adesão de Paulo Mendonça (Caturama) e Valnício Armede (Maragogipe). No mês seguinte, desembarcaram Jai Lima (Barrocas) e Thiago Gilleno (Ponto Novo). A debandada se intensificou a partir de julho, quando Neto conquistou mais oito prefeitos do PSD.

Porteira aberta

No mês passado, ingressaram no bloco da União Brasil Nena Costa (Inhambupe), Tânia Yoshida (Conceição do Jacuípe), Babi de Prado (Pau Brasil) e Adãozinho Filho (Itaguaçu). Só nos primeiros dias de agosto, Neto agregou quatro: Paulo Sérgio (Adustina), Heráclito Arandas (Jaguaripe), Danilo de Babão (Muritiba) e Reginaldo Prado (Candiba). A conta exclui Daiane dos Anjos, de Itatim, que foi eleita pelo PSD, mas saiu da sigla no fim de 2021.

Juntos e misturados

Para o comando da campanha de ACM Neto, o sucesso de um vídeo postado ontem nas redes sociais do ex-prefeito de Salvador reforçou a convicção de que ele acertou em cheio ao adotar o discurso de independência em relação à corrida presidencial. Com 340 mil visualizações no Instagram em menos de 24 horas, o vídeo foi gravado durante visita do candidato a Bom Jesus da Lapa no sábado, ponto alto da tradicional romaria que ocorre na cidade a cada agosto. Na ocasião, um morador da Lapa abraça Neto, diz que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), a esposa prefere o ex-presidente Lula (PT) e, apesar da "confusão danada" em casa, os dois votarão nele para governador.

Na boca do povo

Declarações de apoio a Neto por eleitores de Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes (PDT) vinham se tornando frequentes em encontros políticos do ex-prefeito no interior, embora a tendência de voto casado com diferentes presidenciáveis tenha sido detectada em sucessivas pesquisas. Agora, a onda já surge nas ruas, através de manifestações espontâneas em festas e eventos de caráter popular, como mostra a cena gravada na passagem de Neto pela Romaria de Bom Jesus da Lapa.

Folha única

Por falha da equipe ou atraso na conclusão do documento, o plano de governo disponibilizado ao público no portal do TSE pelo candidato do PT ao Palácio de Ondina, Jerônimo Rodrigues, continha apenas uma página até a madrugada de ontem. No caso, a capa com a imagem do ex-secretário estadual de Educação aparece sorridente e segurando uma garota nos braços. Ou esqueceram de incluir as propostas no sistema ou elas serão lançadas em breve.

Balanço da fila

No ar há pouco mais de uma semana, a plataforma criada pelo TSE para divulgar as eleições deste ano contabilizava, segundo a atualização feita no domingo (07), 511 candidaturas registradas na Bahia, sendo 294 para deputado estadual, 199 para federal, quatro para senador e três para governador, além de vices e suplentes.