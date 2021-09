ACM Neto lamenta morte de Cesare La Rocca, fundador do Projeto Axé

O presidente nacional do Democratas, ACM Neto, lamentou nesta quarta-feira (15) a morte do educador Cesare La Rocca, fundador de um dos mais importantes trabalhos sociais do país, o Projeto Axé. “Em mais de 30 anos de atividades, o Projeto Axé ofereceu dignidade, educação e perspectiva de futuro para milhares de crianças, jovens e famílias”, disse o ex-prefeito da capital baiana.

ACM Neto lembrou que, durante os oito anos em que esteve à frente da Prefeitura de Salvador, sempre reconheceu a importância do Projeto Axé e assinou convênios com a entidade, além de distribuir cestas básicas para famílias de alunos atendidos pela instituição.



“O Brasil seria muito mais justo e humano se outras pessoas e entidades seguissem o exemplo deixado por Cesare La Rocca. Que Deus dê muita força e conforto aos seus amigos e familiares e, principalmente, que todas as crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto Axé se inspirem sempre nas ações deixadas pelo seu fundador”, disse.

Outras autoridades lamentam morte do educador

O governador Rui Costa manifestou pesar pela morte do educador. "Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Cesare La Rocca, fundador do #ProjetoAxé, instituição que transformou a vida de milhares de baianos por meio da arte e da educação. Um italiano que deixou na Bahia o seu grande legado para a sociedade e será sempre lembrado pelos baianos", escreveu nas redes sociais.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, também lamentou a morte de Cesare nas redes sociais. "Cesare La Rocca foi o italiano mais baiano que conheci. Seu amor por nossa terra é representado por todas as milhares de crianças e jovens atendidas pelo Projeto Axé, ao longo de mais de três décadas. Que Deus conforte toda a família e amigos!", escreveu.

O senador e ex-governador da Bahia, Jaques Wagner, também se manifestou sobre a morte do italiano. "Fatinha e eu recebemos com tristeza a notícia da morte de Cesare La Rocca, esse italiano de alma baiana, fundador do Projeto Axé, instituição que em 31 anos transformou a vida de mais de 30 mil crianças e jovens. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e todo pessoal do Axé!", escreveu.

O deputado estadual Tiago Correia também comentou a morte de Cesare. "Italiano de nascimento, baiano de coração. Cesare La Rocca, fundador do Projeto Axé, deixa um legado de amor, dignidade e compreensão com os que mais precisam. Vá com Deus, Cesare! Aqui, vamos continuar trabalhando para seguir seus exemplos."