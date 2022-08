ACM Neto lidera com 60,94% e venceria eleições no primeiro turno, diz pesquisa

O pré-candidato a governador ACM Neto (União Brasil) segue na liderança da corrida pelo Governo do Estado, com quase 50 pontos na frente do segundo colocado, e mantém a possibilidade de vitória já no primeiro turno, segundo aponta nova pesquisa do instituto Séculus divulgada nesta sexta-feira (5).

O novo levantamento mostra que o ex-prefeito de Salvador chega a 60,94%, contra 13,04% de Jerônimo Rodrigues (PT) e 7,86% de João Roma (PL), no cenário estimulado. No cenário espontâneo, Neto mantém a liderança com 39,45%, enquanto Jerônimo e João Roma pontuam abaixo dos 8%. O petista chega a 7,86% e o deputado do PL, a 6,16%.

A pesquisa entrevistou 1.526 pessoas de 72 municípios baianos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com o número BA-00532/2022.