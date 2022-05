ACM Neto participa do Mobiliza Bahia e debate estratégias para reposicionar o estado na liderança do país

O pré-candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) participou, nesta segunda-feira (09), do encontro do projeto Mobiliza Bahia. Durante o evento, realizado no Centro de Convenções, Neto esteve com coordenadores e lideranças do programa para debater ações importantes para os diversos segmentos da sociedade.

“Essa caminhada pela Bahia me estimula, cada vez mais, a compreender qual é o tamanho do sonho dos baianos. Me fez compreender a realidade de muitos baianos que não é vista, nem sentida. Que muitas vezes não faz parte da propaganda. Esse encontro é mais um passo no desejo que nós temos de elaborar um grande plano de governo para a Bahia”, afirmou.

“O que nós mais temos feito nos últimos tempos é ouvir. Esse processo de escuta não é importante apenas agora. E ele vai me acompanhar caso eu tenha oportunidade de ser governador do nosso estado”, acrescentou o pré-candidato.

O Mobiliza Bahia nasceu com o intuito de estruturar propostas capazes de auxiliar no planejamento de um futuro promissor para o estado. Mais de cinco mil representantes, colaboradores e multiplicadores já estão participando do programa.

No fim do evento, ACM Neto ressaltou que para a Bahia tomar o rumo do desenvolvimento, o engajamento precisa ser de todos.

“O papel de vocês é fundamental nessa caminhada. Vocês são os nossos multiplicadores, vocês são os nossos mobilizadores, vocês precisam ser as nossas vozes e os nossos ouvidos. Porque vocês vão ser as fontes, vocês farão a interlocução com parte da população do nosso estado. Esse trabalho aqui é fundamental”, salientou o ex-prefeito de Salvador.

Foto: Divulgação

Para fortalecer a relação com representantes das categorias, o Mobiliza Bahia trabalha com o propósito de fortalecer vínculos, proporcionar o diálogo entre os diversos setores e criar uma relação de proximidade com todos que almejam uma Bahia mais próspera - estabelecendo oportunidades reais de desenvolvimento com foco nos potenciais e e vocações de cada região do estado.

"Precisamos unir forças para reposicionar a Bahia como um dos maiores e mais respeitados estados do país. E, para isso, é preciso ter coragem, determinação, seriedade e comprometimento", disse ACM Neto durante o evento.

"A Bahia é um estado muito rico, e estamos atentos a todos os potenciais que podem ser explorados para melhorar o cotidiano de toda a população.", pontuou.

A ideia é que os tópicos debatidos se tornem subsídios para a implementação do plano de governo de ACM Neto. Entre os segmentos que receberão o foco principal do projeto estão as pessoas com deficiência, a área social e a saúde, turismo, cultura, comércio, indústria, empresarial, jurídico, segurança, ambiental, tecnologia e inovação, esporte e educação, jovens, movimento negro, religiões de matriz africana, pessoas LGBTQIA+, religiosos e mulheres.

“O Mobiliza Bahia é um projeto que nasceu da comunhão de propósitos por um objetivo comum. Estamos construindo o futuro da Bahia, juntos. Esse é um programa de intenção, construído para agregar valor ao nosso estado. E ACM Neto tem a Bahia como propósito de vida. Ele é mais que um candidato, ele é uma causa. E nós precisamos ser uma célula de transformação do estado. Essa mobilização é pelo fato concreto. Nós, que estamos aqui, temos a certeza de que a Bahia tem um potencial enorme”, destacou Fábio Rocha, diretor-executivo da Damicos Consultoria.

Também estiveram presentes o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), a vice-prefeito da capital baiana, Ana Paula Matos (PDT), e o deputado federal Cacá Leão (PP), atual pré-candidato ao Senado pela chapa de ACM Neto.