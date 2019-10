ACM Neto promove evento em São Paulo para divulgar o Verão de Salvador

Prefeito ACM Neto (Foto: Reprodução/Facebook)

O prefeito de Salvador, ACM Neto, realizará um evento, no dia 06 de novembro, na Casa das Caldeiras, em São Paulo, com o objetivo de posicionar Salvador como capital oficial do Verão 2019/20, consolidando a cidade cada vez mais com um dos principais destinos turísticos do Verão brasileiro. Na ocasião, ACM Neto também fará o lançamento nacional do Festival Virada Salvador, que irá acontecer, mais uma vez, entre os dias 28 de dezembro e 01 de janeiro, no Parque dos Ventos, na Orla da Boca do Rio.

O evento na capital paulista está sendo organizado pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), em parceria com a Quem Acontece, e, além da imprensa nacional, deve reunir empresários, artistas, celebridades e autoridades do turismo entre os convidados. Na semana passada, o presidente da Saltur, Isaac Edington, esteve em São Paulo para viabilizar o projeto.





Logo Mais

A fabricante de bebidas Indústria São Miguel (ISM Brasil) comanda almoço especial, hoje, apenas para convidados, no Restaurante Amado, em Salvador. Por lá, a empresa irá apresentar um de seus novos produtos: o Drink T.





Joyce Pascowitch (Divulgação)

Temporada baiana

A empresária e jornalista Joyce Pascowitch, do grupo Glamurama, vai passar o final do ano na Bahia. Sua primeira parada será em Busca Vida, onde curtirá a noite de Natal ao lado de familiares. De lá, seguirá para Trancoso, para ativar diversas marcas e receber convidados na Casa Glamurama, em pleno Quadrado. No dia 04 de janeiro, Joyce retornará para Salvador, onde mantém apartamento. Por aqui, ficará durante todo o mês, curtindo o pôr do sol no Yacht Clube da Bahia e os animados ensaios de Verão.





Festa Dupla

Renata Barretto de Araújo e Diego Ribeiro vão receber familiares e amigos para o batizado do herdeiro Guilherme, no dia 14 de dezembro, na igreja São Francisco de Assis, em Praia do Forte. Após a cerimônia, haverá uma recepção na casa de praia da família, no mesmo balneário baiano. Na ocasião, Diego também estará festejando o seu aniversário.

Diego Ribeiro e Renata Barretto de Araújo (Foto: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia)





Lançamento

Aconteceu sábado, no Museu Afro Brasil, em São Paulo, o lançamento do catálogo da exposição A Cidade da Bahia, das Baianas e dos Baianos Também. A mostra, que teve curadoria do artista plástico baiano Emanoel Araújo, também diretor do museu, estava em cartaz desde maio e chegou ao fim, com grande sucesso de público, no último domingo.





Chuva de Arroz

Já está circulando o save the date do casamento de Natália Coelho (filha de Itana e Caio Coelho) e Guilherme Moura (herdeiro de Tetê e Edson Moura). A cerimônia será realizada no dia 04 de abril de 2020, na Catedral Basílica de Salvador. A festa, em seguida, acontecerá no Palácio da Aclamação.

Guilherme Moura e Natália Coelho (Foto: Divulgação)





Linha Direta

O publicitário Joca Guanaes está na África do Sul. Seu aniversário, no próximo sábado, será comemorado na Cidade do Cabo.