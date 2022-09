ACM Neto reúne multidão durante comício no Centro Histórico de Salvador

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) realizou, nesta quinta-feira (29), seu último evento de campanha em Salvador, acompanhado pelos candidatos a vice-governadora Ana Coelho (Republicanos), e ao Senado Cacá Leão (PP). No Pelourinho, ACM Neto falou dos projetos para o futuro do estado e como fará para tirar a Bahia dos índices que afetam a vida da população.

Em seu Plano de Governo, o candidato prevê a criação de projetos regionalizados, com ações direcionadas às especificidades de cada localidade. Além disso, o ex-prefeito de Salvador pretende criar mecanismos para zerar a fila da regulação para atendimentos urgentes, promover o turismo e o agronegócio com o intuito de movimentar a economia e promover a geração de empregos em todo o estado.

Emocionado, ACM Neto pontuou que buscou ser porta-voz dos baianos que têm enfrentado inúmeros problemas que, muitas vezes, são originados do descaso da atual gestão estadual. “O povo baiano quer falar, mas nem sempre tem um microfone como eu”, apontou. “Vocês acompanharam as minhas palavras nessa campanha. Eu não critiquei por criticar. Toda vez que falei apontando algum problema da Bahia é porque eu sabia que estaria sendo o porta-voz do meu povo. Eu procurei, nessa caminhada, ser a expressão do meu povo. Traduzir os sentimentos, as angústias, as inquietações e, é claro, os sonhos do povo baiano”, destacou o ex-prefeito de Salvador.

Ainda em seu discurso, o candidato reafirmou que chegar ao governo do estado faz parte do seu propósito de vida. “Eu nunca achei que seria fácil, eu sabia que teria que lidar com as agressões, com as mentiras, com os ataques, inclusive à minha família”, disse. ACM Neto também destacou ter se preparado a vida inteira para assumir a gestão. “Mas eu estou aqui hoje para dizer que nós vamos ganhar essa eleição. Eu creio nisso, eu sei que este é o nosso propósito, eu sei que no nosso destino, no nosso caminho está a oportunidade de construir um futuro diferente para o nosso estado. Estamos aqui hoje para olhar para o amanhã. Estamos aqui hoje para olhar para o futuro da Bahia”, disse.





Presidência

ACM Neto enfatizou ainda que está preparado para fazer a gestão do estado com qualquer presidente escolhido pela população em outubro deste ano. O candidato relembrou a experiência que teve à frente da Prefeitura de Salvador, quando governou a cidade com três presidentes diferentes e a cidade nunca teve prejuízos.

“Eles insistem em recorrer ao velho e cansado discurso de que o governador tem que ser do mesmo partido do presidente. Mas Salvador, há 10 anos, aposentou essa história”, salientou. “Salvador se viu diante dessa mesma situação e o povo compreendeu que, naquele momento, era mais importante escolher um grande prefeito, alguém que estivesse realmente preparado para governar a cidade. O resultado é que nós fizemos a melhor gestão de todo o país”, acrescentou Neto.