ACM Neto sanciona auxílio de R$ 250 a acolhidos com coronavírus na segunda

O prefeito ACM Neto afirmou que vai sancionar o projeto que concede um auxílio de R$ 250 para as pessoas infectadas com a covid-19, sem vínculos empregatícios, que aceitem se hospedar nos Centros de Acompanhamento Clínico do Estado, na próxima segunda-feira (25).

O anúncio foi feito neste sábado (23), após a Câmara Municipal de Salvador aprovar o projeto do Executivo em uma sessão extraordinária. Também neste sábado, os vereadores aprovaram a antecipação de feriados para a semana que vem.

O benefício total para cada pessoa deve ser de R$ 500 - desses, R$250 serão pagos pela prefeitura e e os outros R$250 pelo governo do estado.

Como já havia sido anunciado pelo prefeito ACM Neto e pelo governador Rui Costa no último dia 7, o auxílio será pago em duas etapas: R$ 250 no sétimo dia de quarentena e outros R$ 250 no 14º dia do período de isolamento. Não há necessidade da realização de cadastro.

"Trata-se de mais uma ação conjunta entre prefeitura e governo do estado no enfrentamento à pandemia e visando proteger a vida daqueles que mais precisam. Esse é o momento, como tenho dito sempre, de unir forças. Só assim vamos superar essa que é a pior crise da minha geração. Aproveitamos para agradecemos, mais uma vez, à sensibilidade e o apoio da Câmara Municipal, que também tem sido parceira nesse processo, votando os projetos emergenciais com celeridade", disse o prefeito.

Para ACM Neto, o auxílio, assim como a distribuição de cestas básicas às pessoas acolhidas, deve ajudar a evitar que pessoas com o novo coronavírus contaminem parentes, amigos, vizinhos ou mesmo desconhecidos.

"Será mais um instrumento para conter a disseminação da doença nesse momento em que os leitos clínicos de UTI estão perto do limite", completou.

Feriados

Ainda na sessão extraordinária de deste sábado, os vereadores também aprovaram o projeto que antecipa três feriados, sendo dois estaduais e um municipal, para o início da próxima semana. A proposta agora será sancionada por ACM Neto.

O São João, no dia 24 de junho, e a data comemorativa à Independência da Bahia, em 2 de julho, serão os feriados estaduais antecipados para as próximas segunda (25) e terça (26). Já o feriado municipal escolhido para ser transferido para a próxima quarta (27) será o 8 de dezembro, ou seja, o dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia.