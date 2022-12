ACM Neto se solidariza com baianos que estão desabrigados por conta das chuvas

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto usou as redes sociais para se solidarizar, nesta segunda-feira (26), com as milhares de famílias baianas que estão desabrigadas ou desalojadas por conta das fortes chuvas nesse final de ano.

Em postagem em suas redes sociais, o ex-prefeito ACM Neto se solidarizou com milhares de famílias baianas que estão desabrigadas ou desalojadas em consequências fortes chuvas que atingem diversas regiões do estado.

"Minha solidariedade às famílias baianas que estão sofrendo com as chuvas que atingem mais de 90 municípios do estado nesse fim de ano", escreveu Neto. "Que Deus proteja a todos e que as autoridades se façam presente oferecendo todo amparo necessário para os desabrigados", acrescentou.

Os dados gerais da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) apontam que, em todo o estado, até a manhã desta segunda-feira, 1.868 pessoas estão desabrigadas, 21.329, desalojadas, e 176.107 são afetadas pelos efeitos diretos do desastre. Foram registrados ainda sete feridos e um óbito. No total, 199.312 pessoas foram atingidas pelas enchentes em 103 municípios baianos.

Decretos de Situação de Emergência já foram publicados por 81 cidades, que são: Aiquara, Alagoinhas, Alcobaça, Aracatu, Arataca, Aurelino Leal, Baixa Grande, Barra da Estiva, Barra do Choça, Barro Preto, Belo Campo, Boa Nova, Brejões, Buerarema, Cachoeira, Canavieiras, Caravelas, Cardeal da Silva, Cícero Dantas, Coaraci, Dário Meira, Euclides da Cunha, Eunápolis, Fátima, Firmino Alvez, Ibicaraí, Ibicuí, Ibipeba, Ibirapuã, Iguaí, Ilhéus, Inhambupe, Ipiaú, Itabuna, Itaju do Colônia, Itajuipe, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itapicuru, Itapitanga, Itaquara, Itarantim, Itororó , Ituaçu, Jequié, Jiquiriça, Jitaúna, Jucuruçu, Jussari, Lafaiete Coutinho, Maiquinique, Maracás, Marcionílio Souza, Mascote, Medeiros Neto, Mirante, Mutuípe, Nova Itarana, Nova Soure, Nova Viçosa, Olindina, Pau Brasil, Piripá, Planalto, Poções, Porto Seguro, Prado, Ribeira do Pombal, Ribeirão do Largo, Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia, São Félix, Teodoro Sampaio, Ubaitaba, Vereda, Vitória da Conquista e Wenceslau Guimarães.