ACM Neto terá escritório político em Salvador

ACM Neto (divulgação)

Presidente Nacional do DEM, Antônio Carlos Magalhães Neto não diminuirá o fôlego em 2021. Ao deixar o comando da Prefeitura, em dezembro, não mais passará um tempo fora do país, como esperado. ACM Neto decidiu que abrirá um escritório político na cidade. “A partir de janeiro, não vou parar de trabalhar. Sou meio workaholik. Não sei o que é trabalhar pouco. Abrirei um escritório para continuar acompanhando a política de Salvador”, nos disse. ACM também pretende voltar a estudar inglês.

Processo de desmobilização

A Vale encerrará a operação de ferroligas de manganês, da planta da Vale Manganês, localizada na cidade de Simões Filho, na Bahia. A previsão é que o processo de desmobilização da unidade seja concluído até o final do ano. “A empresa adotará as medidas que estiverem ao seu alcance para minimizar eventuais impactos da desmobilização e está dialogando com o Sindicato dos Metalúrgicos de Simões Filho (STIM) diversas ações”, nos disse a Vale, através de comunicado. A unidade possui cerca de 330 funcionários.

João Gomes (divulgação)

Fora da curva

O executivo e empreendedor João Gomes acaba de lançar a Bem Querer Consultoria. A empresa atuará em diversas frentes oferecendo serviços de planejamento estratégico e tático; consultoria de marketing, imagem, reputação, gestão e vendas; treinamentos nessas áreas e realização de eventos corporativos. “A construção da Bem Querer Consultoria é um sonho que germinava há algum tempo. Poder unir bons propósitos com as melhores práticas de gestão sempre marcaram de alguma forma a minha trajetória profissional”, revelou João.

Expansão

O empresário Paulo Dias está ampliando a sede de sua agência, a Porque Live Marketing, que funciona em um casarão, no Rio Vermelho. Dias acredita no reaquecimento do mercado após a pandemia.

David Bastos (Tati Freitas/divulgação)

David Bastos abrirá escritório em Miami

Quem promete finalizar o ano com todo gás é David Bastos. O arquiteto baiano, que possui escritórios em Salvador e São Paulo, ampliará ainda mais a sua atuação com a inauguração de um novo espaço, nas próximas semanas, nos Estados Unidos. A unidade funcionará em Miami e será comandada por Orlando Baronne, que faz parte da equipe do DB Arquitetos Associados.

Fera Palace lança pacote de Réveillon

Fechado desde março, por casa da pandemia, o Fera Palace Hotel, na Rua Chile, voltará a funcionar em dezembro. Para o Réveillon, desenhou um pacote especial, com diárias a partir de R$ 1.346,00 +15%, com café da manhã incluso. É necessário que, a partir do dia 29 de dezembro, o hóspede fique pelo menos três noites. O pagamento será antecipado e não reembolsável.

Astrid Fontenelle (divulgação)

Imperdível

A apresentadora dos programas “Saia Justa” e “Chegadas e Partidas” (ambos no GNT), Astrid Fontenelle, será a próxima entrevistada do projeto Alô Alô Convida*, que o site Alô Alô Bahia apresenta em seu perfil no Instagram. A live, comandada pelo jornalista Pedrinho Figueredo, irá rolar nesta quinta-feira, às 20h, no @sitealoalobahia.