ACM Neto vai vetar o projeto que proíbe arrastão da Quarta de Cinzas

Mesmo não admitindo ainda publicamente, o prefeito de Salvador, ACM Neto, vai vetar o projeto de lei que proíbe o arrastão de Carnaval na Quarta-feira de Cinzas. O martelo já foi batido pelo político, mas só será anunciado depois que o projeto sair da Câmara de Vereadores.

De autoria do vereador Henrique Carballal, o projeto impede qualquer festejo similar ao carnaval entre 5h e as 23h59 da Quarta-feira de Cinzas em locais públicos. O motivo seria a incompatibilidade com o início da quaresma, período que antecede a páscoa cristã.

A baiana que quer espalhar felicidade

Mulher do tipo que faz acontecer, a empresária baiana Sandra Teschner está disposta a disseminar técnicas cientificamente comprovadas que ajudam a gerar felicidade nas pessoas. Especialista no assunto com diploma de Chief Happiness Officer pela Universidade da Flórida, Sandra promove a primeira edição do projeto Plantando Happiness entre os dias 18 e 29 de setembro no Shopping Morumbi, em São Paulo. O evento terá atividades como o “urban jungle interativo”, onde será possível aprender técnicas para fazer seu próprio terrário, e espaço interativo com bikes recicladas de plástico (como tubos de pasta de dente) e óculos VR, oferecendo um momento de fonte primária de happiness orgânico através do movimento e mental através de imagens em 3D. "Sabe-se hoje cientificamente que 50% da capacidade de ser feliz de um individuo é genética, 10% é o meio em que ele vive e 40% é passível de aprendizado", explica Sandra. O Plantando Happiness surgiu para as pessoas aprenderem como ser felizes.

Entre nós

Um dos galeristas mais importantes do país, Eduardo Leme esteve em Salvador durante a semana. Por aqui, na quinta-feira, prestigiou a abertura da exposição Fabulações, de Ana Elisa Egreja, no Museu de Arte Moderna da Bahia-MAM. A mostra, que conta com 18 pinturas que marcaram a trajetória da artista, além de 4 trabalhos inéditos, foi organizada pela galeria de Eduardo, a Leme/AD, que funciona em São Paulo, em um prédio de concreto desenhado por Paulo Mendes da Rocha e vencedor do Prêmio Pritzker de Arquitetura. A exposição, primeira individual de Ana Elisa em um museu, estará em cartaz até 26 de outubro.

Carolina Dieckmann estreia como cantora

Carolina Dieckmann resolveu expandir a carreira e vai cantar Brasil afora. Em Salvador, ela se apresenta nos dias 29 e 30 de novembro e 01 de dezembro, no Teatro Sesc Casa do Comércio. No espetáculo, batizado de “Karolkê”, a artista divide o palco com o músico Feyjão e faz releituras para sucessos da MPB como “É Tão Lindo”, “ Vamos Fugir”, “ É o Amor”, “ Fogo e Paixão” e “ Eu Amo Você”. “É um espetáculo musical que passeia por hits da minha vida – e da vida de várias pessoas-, vários deles repaginados, com novos arranjos”, nos disse Carolina. A direção musical é assinada por Pretinho da Serrinha e, por aqui, a produção chega através do Catálogo Brasileiro de Teatro.



Cupido

Tem novo casal circulando por Salvador. Trata-se de Fernanda da Cunha Guedes Rêgo e Tiago Ayres. Os dois estavam juntíssimos e assumidos, quinta-feira, no lançamento do novo Corolla 2020, no showroom da Pituba da Guebor Toyota. Mestre em Direito Público, Ayres foi coordenador jurídico nacional da campanha de Jair Bolsonaro à presidência da República.

Jantar de adesão

A Associação Comercial da Bahia promove jantar de adesão. Será no próximo dia 03 de outubro, às 20h, na própria ACB. Custa R$ 350,00 por pessoa.

Hotel Nacional será reaberto

O Hotel Nacional, no Rio de Janeiro, será reaberto no dia 25 de setembro. Localizado na Praia de São Conrado, o estabelecimento é projeto de Oscar Niemeyer e foi inaugurado em 1972. A notícia é um lufar de esperança em meio à degradante realidade política e econômica, vivida pela cidade que é considerada uma das mais belas do mundo.