Ações preventivas ao câncer de próstata são levadas para rodoviários em Feira

Motoristas, cobradores e fiscais que atuam no transporte público de Feira de Santana estão participando de ações voltadas para conscientização de prevenção ao câncer de próstata (Novembro Azul).

Palestras sobre o tema, aferição da pressão arterial e orientações voltadas ao desenvolvimento profissional fazem parte da programação que transcorre no Terminal Central, especialmente aos rodoviários do SIT (Sistema Integrado de Transporte), BRT, Feira MOB e Expresso Novo Centro.

A iniciativa é do Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT), em Feira de Santana, e tem o apoio da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e das concessionárias Rosa e São João.

O objetivo é alertá-los quanto a importância em promover o bem-estar. "Transportamos vidas e precisamos estar em dia com a nossa saúde física e mental", diz o rodoviário Antônio Fernando.

Nesta quinta-feira, 17, o ciclo de atividades voltado aos rodoviários segue com roda de conversas sobre a Promoção à Saúde do Homem, às 9h, no auditório do SEST SENAT.