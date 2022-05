Acusado de agredir companheira é preso por descumprir medida protetiva

Acusado de agredir e ameaçar a companheira, um homem foi preso por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Brotas), no bairro de São Gonçalo do Retiro, no último sábado (28). Ele teve o mandado de prisão preventiva cumprido pelas equipes da especializada, após descumprir medida protetiva a favor da vítima.

O suspeito foi apresentado na unidade, passou por exames de lesões e ficou preso à disposição do Poder Judiciário. Além das DEAMs e dos Núcleos Especiais de Atendimento à Mulher (NEAMs), que funcionam no interior da Bahia, as mulheres podem registrar os crimes desta natureza na Delegacia Virtual, quando não necessitar de exames de lesões corporais, no site (https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/comunicacaofato/ba/orientacoes) e todos podem denunciar no Disque Denúncia da SSP, ligando para 181. Não precisa se identificar.

A titular da Deam/Brotas, delegada Bianca Andrade, alerta sobre a importância da denúncia. “Assim que a vítima de violência doméstica e familiar, em qualquer grau de agressão, comunica o descumprimento da medida, já entramos com a solicitação da prisão preventiva. Por isso, é indispensável a denúncia”, pontuou.