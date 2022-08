Um homem foi preso nesta terça-feira (9) por tentativa de homicídio acusado de atirar contra uma equipe da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Cruz das Almas.

O ataque aconteceu no dia 15 de junho, quanto a equipe fazia rondas. O acusado tem 31 anos e foi preso no centro da cidade. Ele estava com mandado de prisão expedido.

Depois que a ordem judicial foi cumprida, o homem passou por exames de lesões corporais e deve ser encaminhado ao sistema prisional.