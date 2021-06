Acusado de estuprar sobrinha de 11 anos é preso na RMS

Um homem de 58 anos, acusado de estuprar a sobrinha, de 11 anos, foi preso durante uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), em Vila de Abrantes, na última terça-feira (22). Integrando as ações, equipes da 26ª Delegacia Territorial (DT) do distrito do município de Camaçari cumpriram o mandado de prisão preventiva.

Segundo a titular da unidade, delegada Danielle Monteiro, o crime estava sendo apurado desde janeiro. “Assim que houve o registro, iniciamos todas as providências investigativas. Em seguida, solicitamos sua prisão ao Poder Judiciário. Apesar de a operação ter como foco o combate ao tráfico, não hesitamos em prendê-lo ao localizá-lo”, detalhou.

O acusado passou por exames de corpo de delito e será encaminhado para o sistema prisional. A vítima foi encaminhada para atendimentos especializados, à época do crime, e segue sob os cuidados de familiares.